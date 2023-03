Nuova funzione su TikTok: per i minorenni funzionerà per un’ora al giorno, a meno che non si abbia un “passcode”.

I tuoi figli passano troppo tempo sui social? TikTok prova a venirti incontro. L’utilizzo eccessivo dei social sta diventando un problema sempre più importante e comune per moltissime famiglie in tutto il mondo, e per questo motivo i principali player del settore stanno cercando di trovare delle soluzioni per fare in modo che possa esserci un limite al tempo trascorso navigando sul web. Tra questi uno dei più attivi sembra essere proprio TikTok. Il social cinese ha annunciato una nuova funzione che limiterà l’utilizzo dell’app agli utenti di età inferiore ai 18 anni. I minorenni non potranno usare il social per più di un’ora al giorno. Una decisione drastica che sarebbe stata presa dopo aver consultato le ricerche degli esperti del Digital Wellness Lab del Boston Children’s Hospital. Ma come sarà possibile attivare questa funzione? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

TikTok un’ora al giorno per i minorenni? La nuova funzione

Sei minorenne? Non potrai usare più TikTok per più di sessanta minuti al giorno. Attivando questa nuova funzione gli utenti più giovani non potranno scrollare tra i contenuti dopo aver raggiunto il limite imposto dall’applicazione.

video danza ragazze tiktok

Ma come potrà essere attivata questa funzione limite per i più giovani? Fermo restando che non si tratterà di un blocco irreversibile, sarà attivato automaticamente nei prossimi giorni. Raggiunti i 60 minuti standard, gli utenti minorenni potranno continuare a utilizzare l’applicazione solo inserendo un “passcode”, con codice di accesso, e quindi chiedendo attivamente di poter proseguire nell’uso del social. Se si arriverà a utilizzare l’app per più di 100 minuti al giorno verrà chiesto di impostare un nuovo limite.

Insomma, una novità importante che punta a disincentivare l’utilizzo eccessivo del social network, per evitare il sorgere di una dipendenza tra i più giovani. Ma non è l’unica in arrivo per cercare di aiutare le famiglie e rendere più appropriato il servizio offerto.

Cos’è il Collegamento Famigliare sull’app?

Con il limite dei 60 minuti sono in arrivo anche diverse funzioni di Collegamento Famigliare destinate ai genitori. Grazie a queste gli adulti potranno decidere di impostare un limite giornaliero personalizzato di utilizzo per i propri figli, modificandolo eventualmente anche a seconda dei giorni, magari per renderlo più ampio nei giorni liberi e restringendolo in quelli in cui i ragazzi hanno impegni scolastici, familiari o di altro genere.

Con l’opzione Collegamento Famigliare, poi, i genitori potranno vedere in tempo reale sull’app per quante ore è stata utilizzata, quante volte è stata aperta e quanti accessi sono stati fatti sia di giorno che di notte. Inoltre, potranno silenziare le notifiche per i propri figli a partire da una determinata fascia oraria.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG