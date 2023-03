Il conseguimento della patente di guida potrebbe subire ben presto diversi cambiamenti. Scopriamo di quali si tratta.

Sulla patente di guida e sui possibili cambiamenti da attuare, si parla ormai da un po’ di tempo. Recentemente, però, sembra che la situazione stia per giungere ad un vero e proprio punto di svolta.

Nel corso del convegno ForumAutoMotive, il vice ministro dei trasporti e delle infrastrutture è infatti intervenuto tornando sull’argomento della sicurezza stradale e sui cambiamenti che, a suo avviso, sarebbe opportuno mettere in atto.

A suo dire, infatti, servirebbero almeno 12 ore di pratica alla guida prima di poter ottenere la patente. Un cambiamento che renderebbe le strade molto più sicure.

I cambiamenti in arrivo sulla patente di guida

Mentre in altri paesi europei le ore che servono per ottenere la patente di guida sono circa 20, in Italia il numero è decisamente inferiore, ovvero di sei ore. Per questo motivo pare sia al vaglio la possibilità di aumentare le stesse in modo da portarle ad un minimo di 12. In linea generale, però, l’aumento delle sole ore di pratica non basta, da solo, ad aumentare la sicurezza su strada.

patente di guida

Per questo motivo sono al vaglio diverse modifiche che potrebbero entrare presto in vigore.

A tutto ciò, si sta pensando di aggiungere anche un test sul pericolo percepito mentre si è alla guida. Il tutto per ottenere una maggior sicurezza sulle strade che parta proprio da chi è al volante e non, come avviene ad oggi, da chi effettua i vari controlli.

Altri cambiamenti in arrivo su strada

L’aumento delle ore di pratica per conseguire la patente di guida, però, non è l’unico cambiamento previsto. Secondo Bignami, presto l’uso del monopattino necessiterà dell’utilizzo di un casco di protezione. E ciò varrà sia per quelli di proprietà, che a noleggio per lunghi periodi o in sharing. Una scelta quasi d’obbligo visti i tanti incidenti registrati negli ultimi tempi.

La vita su strada, quindi, potrebbe cambiare molto presto. E tutto con l’obiettivo finale di pedoni più sicuri e di una sicurezza generale più capillare, performante ed in grado di crescere ancora di più nel corso del tempo.

