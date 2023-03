Dopo 46 anni New York dice addio al logo “I love NY”: al suo posto arriva “We love NYC”.

I tempi cambiano, le società si evolvono e i loghi non possono rimanere indietro. Anche se si tratta di loghi storici e iconici, come quello di “I love NY”, formato da un cuoricino rosso e stampato su magliette, cappellini, borse e ogni altro accessorio in vendita nella Grande Mela. Quel logo, quel claim, non si adattano più all’epoca dell’inclusività in cui stiamo vivendo. Per questo motivo, dopo 46 anni, la società che ne detiene i diritti ha deciso di cambiare tutto, passando dalla prima persona singolare alla prima plurale: nasce “We love NYC”.

We love NYC: il significato del nuovo logo

Il precedente logo era nato negli anni Settanta. Quasi cinquant’anni dopo, la società è cambiata, e con essa la stessa New York, che oggi si pone l’obiettivo di superare le divisioni e le negatività che hanno accompagnato il mondo intero durante il duro periodo della pandemia. E per farlo, simbolicamente, ha scelto di modificare anche la propria icona più popolare.

New York Statua della Liberta

A spiegare questo cambiamento, solo apparentemente superficiale, è stata Kathryn Wylde, presidente e Ceo della Partnership for New York City, un consorzio di società e dirigenti aziendali che si è presa la responsabilità di promuovere la nuova campagna “We love NYC”. A dare forza a questo cambiamento, il risultato di alcuni sondaggi degli ultimi mesi, secondo cui il 70% dei newyorkesi tra i 18 e i 40 anni vorrebbero avere un ruolo attivo nel migliorare la città, attraverso attività di volontariato.

Proprio per simboleggiare visivamente questo spirito, questa volontà, questa spinta popolare, si è deciso di trasformare “I love NY” in “We love NYC”. Spiega la governatrice di NY, Kathy Hochul: “Questo nuovo logo contribuirà a catturare l’energia e preservare lo spirito della città, incoraggiando i newyorkesi di ogni estrazione a riunirsi e apportare un cambiamento positivo nella loro comunità“.

La storia del vecchio logo I love NY

Il logo “I Love NY” è diventato nel corso degli anni un’icona culturale e turistica della città di New York e dello stato di New York. Fu creato nel 1977 dal graphic designer Milton Glaser, su richiesta del Dipartimento dello Stato di New York, per una campagna pubblicitaria volta a promuovere il turismo nello Stato. Glaser creò il logo gratuitamente, poiché credeva che sarebbe stato visto solo per un breve periodo e non avrebbe avuto un grande impatto. Previsione a dir poco errata.

Il logo era composto da una forma di cuore stilizzato e la scritta “I Love NY” in grassetto, utilizzando un carattere personalizzato. La campagna pubblicitaria fu un enorme successo e contribuì a rilanciare l’immagine di New York dopo una serie di problemi sociali ed economici. Il logo fu utilizzato in una vasta gamma di prodotti, dall’abbigliamento ai souvenir, e divenne una fonte di reddito significativa per il Dipartimento dello Stato di New York. Accadrà lo stesso anche con il nuovo logo?

Di seguito i due simboli messi a confronto:

