Avete mai visto dove vive Rudy Zerbi? Scopriamo insieme la casa del produttore e volto noto di Amici di Maria De Filippi: ecco tutto quello che sappiamo sulla sua abitazione!

La casa di Rudy Zerbi? Un nido accogliente dove non possono mancare tanti dischi e tanto colore: ecco come si presenta l’abitazione del produttore e prof di Amici attraverso alcune immagini che lui stesso ha condiviso con il suo pubblico via social…

La casa di Rudy Zerbi

Rudy Zerbi, famoso produttore discografico e volto noto della trasmissione Amici di Maria De Filippi, secondo quanto emerso vive a Roma e alcuni scorci della sua bella casa fanno capolino tra le foto pubblicate sui social.

Rudy Zerbi

L’arredamento è caratterizzato da uno stile moderno ed essenziale, con mobili e complementi dalle linee pulite in cui non mancano intense note di colore.

Nella zona living, mostrata dal produttore su Instagram, si notano subito una credenza laccata di rosso e i pavimenti chiari a fare da cornice a un ambiente minimal molto curato ed accogliente.

Lo stesso salone è il posto perfetto in cui posizionare l’Albero di Natale di casa Zerbi, tra il soggiorno e un’ampia porta finestra bianca.

Il salotto di Rudy Zerbi, un angolo di relax e ricordi nel cuore di casa

In uno dei suoi video postati sui social, Rudy Zerbi mostra un angolo del suo salotto in cui spicca immediatamente un grande divano angolare in tessuto blu.

Al centro un tavolino rettangolare in legno e di fronte una libreria con televisione a parete, per le sue pause rigeneranti durante il tempo libero dagli impegni professionali.

E non passano inosservati i tanti “ricordi” del produttore, dai Telegatti esposti tra i soprammobili al Tapiro d’Oro di Striscia…

A casa di Rudy Zerbi non mancano gli inseparabili amici a quattro zampe, cani e gatti che “approfittano” di un dolce spazio sul divano per guardare la tv in famiglia! “A casa nostra siamo così fanatici – ha raccontato Zerbi su Instagram – che anche loro guardano C’è posta per te in religioso silenzio sul divano!“.

La zona living di Rudy Zerbi gode di tanta luce naturale grazie alla vetrata e ha uno spazio esterno in cui sono posizionate diverse piante.

Riproduzione riservata © 2023 - DG