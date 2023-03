Qual è il significato di Davanti a noi di Laura Pausini? La canzone è stata utilizzata dall’artista e dal compagno come promessa di nozze.

Dopo 18 anni di fidanzamento e la nascita di una figlia, Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati. Ad unirli non c’è solo l’amore che provano l’uno nei confronti dell’altra, ma anche quello che nutrono nei confronti della musica. E’ per questo che hanno scelto la canzone Davanti a noi come promessa di nozze: vediamo il significato e il testo del brano.

Davanti a noi di Laura Pausini: il significato della canzone

Davanti a noi è una delle canzoni più profonde di Laura Pausini. E’ con questo brano, infatti, che lei e il compagno nonché suo chitarrista Paolo Carta si sono giurati amore eterno. L’artista e il suo principe azzurro, aiutati dal fidato Niccolò Agliardi, lo hanno scritto come promessa di matrimonio. Durante le nozze, che si sono svolte il 22 marzo 2023, dopo ben 18 anni di vita insieme, Laura ha cantato per la prima volta la canzone e Paolo l’ha accompagnata con la chitarra.

“Il tuo indice è sul cuore

quando hai cura dei miei limiti

anche delle mie paure“.

Davanti a me è una vera e propria dichiarazione d’amore, di quelle che toccano il cuore e non si dimenticano. Paolo è per Laura il suo principe azzurro, colui che sa accoglierla e rispettarla come nessuno mai.

“Finalmente tu davanti a me

a promettermi che c’è

tutto il tempo che possiamo“.

Dopo 18 anni insieme, il matrimonio è il coronamento del loro grande amore. Da questo momento in poi, “c’è più di un altro anniversario e più profondo di com’è“. Davanti a noi è il loro modo di promettersi che ci saranno sempre l’uno per l’altro, “in salute e in malattia“.

Ecco il video di Davanti a noi di Laura Pausini:

Davanti a noi di Laura Pausini: il testo della canzone

Finalmente io davanti a te

a prometterti che c’è più di un altro anniversario

e più profondo di com’è…

