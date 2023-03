Qual è il significato de La cura di Franco Battiato? Andiamo alla scoperta di una delle canzoni più belle dell’intero panorama musicale.

La cura non è soltanto la canzone più famosa e apprezzata di Franco Battiato, ma anche uno dei brani più belli dell’intero panorama musicale italiano. Una poesia, una promessa d’amore, un racconto: non si può definire in un solo modo. Vediamo qual è il significato e il testo.

La cura di Franco Battiato: il significato della canzone

Uscita nel lontano 1996, La cura di Franco Battiato è contenuta all’interno dell’album L’imboscata. Scritta insieme al filosofo Manlio Sgalambro, la canzone ha sempre suscitato un grande interesse perché il suo significato si apre a diverse interpretazioni. Qualcuno ci vede una dedica d’amore, altri una celebrazione della vita e altri ancora un inno al rapporto tra l’uomo e Dio.

“Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie,

dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via,

dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo“.

In questa strofa si coglie una dedica ad una persona che sembra essere in difficoltà, sia sul piano fisico che mentale. Chi canta si propone di essere la sua ancora, colui che la salverà dai “fallimenti che per tua natura normalmente attirerai” e “dalle ossessioni delle tue manie“.

“Ti porterò sopra tutto il silenzio e la pazienza

Percorreremo assieme le vie che portano all’essenza

I profumi d’amore inebrieranno i nostri corpi“.

Queste strofe, però, suggeriscono un altro significato de La cura. Sembra parlare in modo filosofico del rapporto tra l’uomo, quindi Battiato, e Dio. Una specie di conversazione immaginaria con una Figura Superiore.

“Supererò le correnti gravitazionali,

lo spazio e la luce per non farti invecchiare,

ti salverò da ogni malinconia“.

Infine, in quest’ultima strofa sembra che Battiato rivolga un pensiero alla madre malata di Alzheimer. A prescindere dal significato pensato dall’artista, è chiaro che La cura è una canzone d’amore, di quello puro, che non conosce limiti. Può essere quello tra genitori e figli, marito e moglie, nonni e nipoti. L’amore salvifico, quello che non ha bisogno di etichette.

Ecco il video de La cura di Franco Battiato:

La cura di Franco Battiato: il testo della canzone

Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie,

dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via,

dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo…

Continua per il testo integrale

