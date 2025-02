Importante intervista per Belen Rodriguez che ha svelato alcuni lati molto personali vissuti anche di recente. Le parole.

Sui social qualche fan si è preoccupato per le sue condizioni, eppure Belen Rodriguez sta bene e non ha timore a raccontarsi a 360°. La nota showgirl argentina è stata protagonista di una bella intervista a TeleSette riportata in queste ore da diversi media. Nelle sue parole, l’amore per i figli ma anche alcuni momenti difficili che si è trovata ad affrontare.

Belen e l’amore per i figli

Durante l’intervista a TeleSette, Belen Rodriguez ha parlato tra le varie cose dei suoi figli sottolineando il rapporto con la piccola Luna Marì, avuta da Antonino Spinalbese, ma anche con Santiago, avuto da Stefano De Martino. “Luna è un super peperino ma devo dire che Santiago ha una spiccata comicità. Lui trova sempre il modo di scherzare su tantissime cose”, ha svelato la showgirl.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Ancora su Santiago ha detto: “È un simpaticone come Stefano, suo padre. Da lui ha preso la sua napoletaneità, la voglia di scherzare, di sorridere sempre. Da me invece la sensibilità”, ha svelato l’argentina. “Lui a casa recita, fa le imitazioni, suona la chitarra. Ora non vuole essere più fotografato perché non vuole più essere riconosciuto per strada”.

Il momento difficile

Tra i passaggi più forti dell’intervista di Belen, anche alcuni momenti negativi da poco vissuti: “Per me ridere è una grande medicina. Nei momenti in cui non sono stata bene, nei momenti in cui qualcuno come mio padre ha subito un grave incidente non è semplice riuscirci, ma mi sforzavo a farlo…”, ha ammesso l’argentina.

La Rodriguez ha aggiunto con grande onestà e forza: “Mi guardavo davanti allo specchio, cominciavo a sorridere per finta e poi è come se il cervello la prendesse per una risata vera e l’umore tutto d’un tratto cambiava”, le sue parole che hanno sottolineato come abbia affrontato questa situazione complicata che, a quanto è noto, sembra essere piano piano in fase di risoluzione.