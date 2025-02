Seguaci social di Belen Rodriguez allarmati per la forma fisica della donna. Mamma Veronica Cozzani fa chiarezza sulla showgirl.

Solamente poche settimane fa aveva fatto girare la testa a tutti con un topless mozzafiato. Adesso, Belen Rodriguez è tornata a far parlare di sé ma per ragioni opposte. L’argentina, secondo alcuni fan, sarebbe troppo magra e gli ultimi scatti lo avrebbero confermato. Una situazione per la quale sua madre, Veronica Cozzani, è voluta intervenire in prima persona.

Belen, le foto e il fisico troppo magro

Sempre sotto i riflettori del mondo dello spettacolo, Belen Rodriguez sta continuando a far parlare di sé in queste ore. Complici alcune campagne pubblicitarie anche social, la bella argentina è stata protagonista di alcuni filmati e scatti molto interessanti che l’hanno vista risplendere a tuttotondo mostrando il suo fisico perfetto. Anche se non per tutti…

Dando uno sguardo ad alcuni recenti commenti ricevuti dalla Rodriguez sotto ad un filmato, infatti, alcuni utenti hanno fatto notare come la bellezza dell’argentina stia facendo i conti con una fisicità diversa dal solito. Un utente ha notato una certa magrezza, un dimagrimento che starebbe mettendo, forse, in evidenza alcune problematiche della donna. “Bellissima ma un po’ troppo dimagrita…”, si legge. “Sorridi alla vita che è una sola”.

La spiegazione di mamma Veronica

Il commento in questione che fatto poi scattare anche un’altra serie di pareri non richiesti sulla fisicità di Belen con alcuni che si sono mostrati allarmati per lei, hanno portato la madre della showgirl, Veronica Cozzani, ad intervenire. La signora, infatti, con grande precisione e spirito di difesa della figlia, ha tenuto a precisare: “Belen è una magra!”, ha esordito la donna. “Quando era piccola le dicevano spaghetti! Te lo dico io che sono la mamma! In tv sei sempre più gordita! Jaja!”, ha aggiunto la Cozzani difendendo la figlia e dando quindi una spiegazione sulla sua fisicità.