Amadeus e Giovanna a C’è Posta per Te: il regalo importante fa sciogliere lo studio

Ospiti di C’è Posta per Te, Amadeus e Giovanna Civitillo che hanno fatto un’apparizione importante su Canale 5 con Maria De Filippi.

Dopo il pesante incidente subito, Giovanna Civitillo è tornata in tv e lo ha fatto con suo marito Amadeus. I due sono stati ospiti dell’ultima puntata andata in onda su Canale 5 di ‘C’è Posta per Te‘ con Maria De Filippi. La coppia è stata la sorpresa in una storia molto emozionante di una nonna e sua nipote che hanno perso rispettivamente figlia e quindi mamma.

Amadeus e Giovanna Civitillo a C’è Posta per Te

Sono una delle coppie più amate dal pubblico del piccolo schermo e non conoscono limiti nel portare gioia alle persone. Stiamo parlando, come anticipato, di Amadeus e Giovanna Civitillo che sono stati ospiti a ‘C’è Posta per Te’ con Maria De Filippi su Canale 5. I due hanno fatto la loro apparizione nel corso della storia di Noemi che ha chiamato per rendere omaggio a sua nonna che si è presa cura di lei dopo la perdita della madre, nonché figlia della signora.

Amadeus e Giovanna Civitillo – www.donnaglamour.it

Noemi ha chiamato la trasmissione di Canale 5 per ringraziare sua nonna per essersi presa cura di lei quando è morta sua madre. La ragazza ha raccontato che a voce, nella vita di tutti i giorni, non sia mai riuscita a ringraziare abbastanza la signora Antonietta e per questo ha deciso di fare questo gesto molto forte in pubblico in televisione.

La sorpresa e il regalo: emozioni in studio

La sorpresa in questione per la nonna di Noemi sono stati, appunto, Amadeus e sua moglie Giovanna. I due sono entrati in studio e hanno subito fatto capire di aver partecipato dietro le quinte all’ascolto della storia emozionandosi in prima persona. “La vostra è una storia bellissima e tua nipote è una ragazza speciale con un grande cuore. I nonni ti lasciano qualcosa che rimane per sempre”, hanno detto i due.

Successivamente, la coppia ha voluto omaggiare la signora con alcuni doni come spesso capita con l’arrivo di ospiti importanti in trasmissione. Tra i regali per la nonna, un paio di pantofole che però nascondevano un altro significato: “Tre giorni in un bellissimo hotel con una bellissima SPA dove la nonna può fare tutti i trattamenti che vuole per essere ancora più bella di com’è”, ha spiegato Amadeus. Successivamente alla signora è stata data anche una busta chiusa contenente, presumibilmente, un assegno per aiutarla. Un gesto che ha generato forte emozione in lei anche se la cifra è rimasta ovviamente segreta.