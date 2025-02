Spuntano nuovi potenziali dettagli su Sonia Bruganelli e i tradimenti all’ex marito Paolo Bonolis. Le parole della donna.

I tradimenti, o presunti tali, arrivati da Sonia Bruganelli a Paolo Bonolis, suo ex marito, continuano ad essere argomento di grande interesse. Dopo le bordate con un altro volto noto della tv, ecco l’ex concorrente di Ballando tornare a parlare della vicenda a ‘Un giorno da Pecora’ con nuovi possibili indizi relativi alle altre persone coinvolte.

Sonia Bruganelli: Ballando, il carattere e il lavoro

Durante la recente puntata di ‘Un giorno da Pecora’ in radio con Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, Sonia Bruganelli si è trovata a rispondere a diverse domande legate alla sua vita. Dall’esperienza a Ballando con le Stelle, fino agli ultimi gossip relativi ai tradimenti avvenuti durante il matrimonio con Paolo Bonolis. In questo senso, la donna si è sbilanciata rispetto al solito.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis – www.donnaglamour.it

Ironizzando sull’esperienza a Ballando su Rai 1, la Bruganelli ha detto: “A Ballando con le stelle mi sono rotta tutto. Mi sono rotta tre costole ma non è interessato a nessuno, giuro. A nessuno. Adesso sto bene”. Dopo aver brevemente sottolineato come il lavoro stia andando bene, la donna ha lasciato alcune frasi pure sul suo carattere: “So essere fastidiosa, molto fastidiosa. Io non voglio piacere a tutti i costi e infatti a non piacere sono molto brava. Io sono divisiva perché non ho paura di dire quello che penso”.

Il dettaglio sui tradimenti a Bonolis

Il focus, però, è stato quello legato ai tradimenti a Bonolis. In questa ottica, la Bruganelli ha dato qualche dettaglio che ha fatto ipotizzare come l’ex marito potesse conoscere l’uomo con il quale si sia verificato il tutto. “Il tradimento si confessa se la persona con cui magari c’è stato questo tradimento è una persona che rischia di essere ancora vicina a uno dei due“, ha detto. E ancora: “Se io voglio bene al mio ex marito, magari voglio evitargli di avere accanto persone che può incontrare”. Parole che hanno fatto pensare, quindi, che Bonolis possa conoscere la persona con cui Sonia ha avuto un momento extra coniugale.