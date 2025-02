Parole importanti da parte di Chiara Ferragni a proposito della relazione con Giovanni Tronchetti Provera e l’addio a Fedez.

Solamente qualche giorno fa era tornato virale un particolare video insieme ad Achille Lauro. Adesso, invece, Chiara Ferragni è tornata a far parlare di sé per ben altre ragioni. Direttamente dalla Spagna, dove è impegnata per lavoro perché ambasciatrice di un marchio spagnolo di cosmetici vegani per capelli che ha organizzato un evento mondano, la donna ha rilasciato alcune parole a HOLA tra cui spiccano i passaggio su Fedez e anche su Giovanni Tronchetti Provera, passato e presente della sua vita.

Il momento di Chiara Ferragni

Dopo gli scandali che l’hanno colpita e il turbinio di emozioni, non certo positive, legate alla separazione da Fedez, Chiara Ferragni sembra aver ritrovato la serenità, almeno in parte, grazie al nuovo amore, Giovanni Tronchetti Provera. In questo senso, la donna ha raccontato a HOLA quello che è il suo attuale momento, tra lavoro e privato.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

Presentatasi all’evento con un bellissimo abito rosso, la Ferragni ha voluto chiarire che “tutto passa attraverso qualcosa” e che, anche se non è stata tranquilla per molto tempo, sente “che ora è il momento di dire qualcosa”. In questo senso, infatti, oltre alle frasi di rito in chiave professionale, l’influencer si è tolta qualche sassolino relativamente alla sua vita privata.

Le parole su Fedez e Tronchetti Provera

Facendo riferimento a Fedez: “No, con Fedez, no, no. Non tornerei mai più con lui“, ha commentato. Non solo. “È stato un anno molto difficile, probabilmente il più difficile della mia vita. Ma adesso sono felice, penso che tutto accada per una ragione e sono convinta che mi sia dovuta liberare di alcune situazioni per fare spazio ad una nuova vita. Per oltre un anno non ho mai parlato perché volevo tenere tutto per me, ma adesso penso sia giunta l’ora di iniziare a parlare ogni tanto”, ha ammesso la Ferragni.

Breve passaggio pure su Giovanni Tronchetti Provera descritto come un bravo ragazzo: “Adesso ho iniziato una nuova relazione, sono molto felice. Lui è una persona che è venuta fuori nell’ultimo anno, è un bravissimo ragazzo. Avevo bisogno di un bravo ragazzo come lui”. Insomma, la nuova vita della Ferragni è ufficialmente ripartita…