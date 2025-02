Giorgia incanta da anni con la sua straordinaria voce, ma quanto è cambiata dal suo esordio a Sanremo? Scopri la sua trasformazione.

La sua è una delle voci più belle del panorama musicale, i suoi grandi successi sono senza tempo: stiamo parlando di lei, Giorgia. Con oltre 25 milioni di dischi venduti in tutto il mondo incanta con la sua voce da quando ha esordito a Sanremo Giovani nel 1993. Ma quanto è cambiata da allora? Scopriamo la trasformazione fisica della cantante negli anni.

Giorgia: gli esordi a Sanremo Giovani

La cantante ha partecipato già a cinque edizioni del Festival di Sanremo, e la sesta nel 2025, ma è stato Sanremo Giovani a svoltarle la carriera. Infatti, nel 1993 vince il contest canoro delle giovani proposte con il brano Nasceremo.

Allora la cantante sfoggiava un caschetto spettinato e si presentava, ieri come oggi, con un velo di trucco appena visibile, un look acqua e sapone che l’ha sempre contraddistinta.

Il grande successo di Giorgia

Gli anni Novanta sono gli anni del grande successo della cantante, che vince il Festival di Sanremo nel 1995 con il brano Come saprei. Da allora sforna un successo dopo l’altro che la consacrano a “mostro sacro” della musica italiana.

In quegli anni la cantante gioca con il suo look, sperimentando anche tagli “da maschiaccio” e testando nuovi stili.

La crescita della carriera della cantante prosegue anche negli anni Duemila, anni in cui continua a produrre musica che ottiene un enorme successo anche fuori dall’Italia.

Giorgia

Giorgia: 30 anni di carriera

Nel febbraio 2024 ha festeggiato 30 anni di carriera sul palco dell’Ariston cantando uno dei suoi grandi classici, E poi, e conducendo con Amadeus la seconda serata del Festival.

Ma il 2024 è anche l’anno in cui riveste un ruolo inedito: diventa la conduttrice di X Factor.

Giorgia conduttrice di X Factor 2024

Giorgia prima e dopo

Nel complesso, Giorgia ha mantenuto negli anni il suo stile autentico, non solo nella musica ma anche nell’aspetto, sfoggiando sempre il suo look acqua e sapone, semplice ma elegante, se pur in qualche occasione ha osato con abiti scintillanti che risaltano la sua figura.