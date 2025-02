Tante notizie negli ultimi giorni dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social: vediamo quali sono stati i gossip della settimana.

Sorprese, rumors e tanto altri in questi ultimi giorni dal mondo della televisione, dei social e in generale dello spettacolo. Non sono mancate le notizie a partire dal presunto flirt pazzesco di Michelle Hunziker, fino ad arrivare alle nozze in arrivo per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 3 al 7 febbraio 2025.

Gossip della settimana: il presunto flirt di Michelle Hunziker

Sono state ore intense per Michelle Hunziker che è tornata al centro di diversi rumors di gossip. La showgirl svizzera, infatti, è stata pizzicata in dolce compagnia dando vita a indiscrezioni che riguarderebbero la sua sfera privata ed in particolare un presunto nuovo flirt dopo gli amori del passato che l’hanno vista protagonista.

Michelle Hunziker – www.donnaglamour.it

il settimanale Oggi ha pubblicato alcune foto che ritraggono la showgirl in compagnia di un altro uomo: Nino Tronchetti Provera, zio dell’attuale compagno di Chiara Ferragni, Giovanni. Cosa ci sarà tra loro? Un’amicizia o qualcosa di più?

Nozze in vista per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli – www.donnaglamour.it

Aria di nozze per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Dopo aver dato il benvenuto in famiglia al piccolo Kian, ecco alcune voci che vorrebbero la coppia pronta a dirsi il fatidico “sì”. Secondo Alberto Dandolo per Oggi ci sarebbe anche una presunta data che dovrebbe essere entro la fine dell’anno in corso, quindi di questo 2025.

La situazione critica di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi – www.donnaglamour.it

Momento delicatissimo per Eleonora Giorgi. La nota attrice sta combattendo da diversi mesi con una brutta malattia che, ormai, sembra non averle dato scampo. Proprio per questa ragione, la donna è stata protagonista di un lungo messaggio molto emozionante nel quale ha voluto ringraziare gli uomini che ha amato e che l’hanno amata.

Ilary Blasi torna in tv con un nuovo programma

Ilary Blasi – www.donnaglamour.it

Protagonista di questi ultimi giorni anche Ilary Blasi. La showgirl, infatti, è pronta a tornare sul piccolo schermo con un reality game su Canale 5. L’annuncio ufficiale e i dettagli sulla trasmissione sono arrivati direttamente da Mediaset che ha sorpreso tutto dando, di fatto, il bentornata alla famosa conduttrice.

Veronica Ferraro è incinta: l’annuncio

Non sappiamo ancora se si tratta di fiocco rosa o fiocco azzurro, quello che è certo è che Veronica Ferraro è incinta. L’amica di Chiara Ferragni, infatti, ha dato il tenero annuncio con un post con tanto di video social. Lei e suo marito, Davide Simonetta, diventeranno presto genitori dopo aver desiderato a lungo tale situazione.