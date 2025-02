Eleonora Giorgi si racconta nell’ultima intervista: un messaggio di gratitudine per gli uomini della sua vita e il suo pubblico.

Eleonora Giorgi ha rilasciato una toccante intervista al settimanale Oggi in cui ha condiviso parole di profonda gratitudine per le persone che hanno segnato la sua vita. L’attrice, che da tempo sta affrontando la sua battaglia contro il tumore al pancreas, ha espresso un sentito ringraziamento ai suoi figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, e al suo nipotino Gabriele, definendolo “la mia gioia”, ma non solo. Scopriamo cos’ha detto la famosa attrice.

Eleonora Giorgi: il grazie agli uomini della sua vita

Nell’intervista, Eleonora Giorgi ha voluto anche rivolgere un pensiero speciale agli uomini che hanno fatto parte del suo percorso sentimentale.

Eleonora Giorgi

“Ringrazio gli uomini che hanno condiviso la vita con me, quelli che mi hanno amata e che ho amato, soprattutto i padri dei miei figli” ha dichiarato, riferendosi ad Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro.

Un tributo che testimonia il legame profondo e il rispetto che l’attrice ha mantenuto nel tempo con le persone più importanti della sua vita.

La lotta contro la malattia e la scelta coraggiosa

Negli ultimi giorni, ospite a Verissimo, Eleonora Giorgi ha aggiornato il pubblico sulle sue condizioni di salute, rivelando la scoperta di una metastasi al cervello e la decisione di sottoporsi alla radiochirurgia. Con grande lucidità e forza d’animo, l’attrice anche ha spiegato di aver rifiutato la chemioterapia palliativa, preferendo affrontare la malattia nel modo più dignitoso possibile.

L’attrice ha chiesto ai suoi cari di lasciarla “Fatemi andare via in ordine, non spaventosa. Non facciamo cose assurde e cerchiamo di fare bene, per quel poco che si può“, manifestando ancora una volta la sua straordinaria sensibilità. Un messaggio che ha commosso profondamente i suoi fan, che continuano a sostenerla con affetto e ammirazione.