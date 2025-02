Giulia De Lellis parla del suo rapporto con Tony Effe: “È meraviglioso, affettuoso, gentile, premuroso, e anche molto protettivo”.

Dopo le numerose critiche rivolte a Tony Effe negli ultimi mesi, finalmente Giulia De Lellis rompe il silenzio e parla della loro storia d’amore e sul loro futuro insieme.

L’influencer, in un’intervista rilasciata al settimanale F, ha rivelato com’è il trapper lontano dai riflettori, dipingendolo in un modo molto distante dall’immagine che finora ha dato di sé. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Giulia De Lellis e l’ipotesi di una famiglia con Tony Effe

Giulia De Lellis ha chiarito di non sentire pressioni riguardo alla costruzione di una famiglia: “Non è che ogni volta che mi fidanzo penso subito che la persona che ho a fianco sarà il padre dei miei figli“.

Nonostante il suo desiderio di costruire una famiglia, ora è concentrata sul lavoro: “Sto facendo talmente tante cose che sono felice così“.

Tony Effe

Negli ultimi mesi, Tony Effe è stato criticato per i testi delle sue canzoni, tanto che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha annullato il suo concerto di Capodanno definendolo sessista e misogino. Giulia De Lellis, però, lo difende con forza: “Chi dice che Tony sia misogino o maschilista in realtà non lo conosce. In questi mesi, peraltro, nessuno è venuto da me a dirmi che avevo accanto l’uomo sbagliato“.

Tony Effe e Giulia De Lellis: la verità sul loro rapporto

Nel corso dell’intervista, Giulia De Lellis ha parlato in modo sincero del rapporto che la lega a Tony Effe. “Tony è meraviglioso, affettuoso, gentile, premuroso, e anche molto protettivo” rivela l’influencer.

Sulla loro storia d’amore racconta: “Siamo una coppia normale che fa le cose che fanno due ragazzi innamorati“, e aggiunge: “Condividiamo tutto, anche il lavoro, per questo mi vedete ai suoi concerti“.

Pare proprio, quindi, che tra i due le cose vadano a gonfie vele.