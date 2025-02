Manuel Maura parla del trono di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne, la stoccata: “Nessuno è alla sua altezza”.

Nelle ultime ore sono arrivate nuove indiscrezioni sul trono di Francesca Sorrentino, che pare abbia fatto finalmente la sua scelta. Ma a poche ore dalla notizia è intervenuto l’ex storico della tronista, Manuel Maura, con cui ha partecipato a Temptation Island.

Intervistato da Fanpage, il 31enne romano ha rotto il silenzio e rivelato cosa pensa del trono della sua ex compagna. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Uomini e Donne, Manuel Maura parla di Francesca Sorrentino

Francesca ha concluso il suo percorso nel dating show scegliendo Gianluca Costantino, ma secondo Manuel, la sua decisione non è stata presa con lucidità. “Non penso fosse pronta, non ho visto emozioni vere” ha dichiarato Maura, aggiungendo che Gianluca avrebbe agito con troppa strategia.

Qui il video dell’ultima puntata di Uomini e Donne con Francesca e Gianmarco protagonisti.

Sul percorso di Francesca a Uomini e Donne ha detto: “Sicuramente non è stata fortunata con i corteggiatori, loro non sono alla sua altezza. Gianmarco è un ragazzino che ha provato a farsi notare a tutti i costi, facendo delle scenate che a me non piacciono. Credo non siano piaciute neppure ai telespettatori“.

Manuel voleva corteggiare Francesca

Maura ha ammesso di aver pensato di tornare a Uomini e Donne per corteggiare Francesca, ma alla fine ha deciso di non farlo per non interferire con il suo percorso.

“Non volevo rischiare di rovinarle l’esperienza” ha spiegato, pur riconoscendo di aver avuto momenti di debolezza.

Pare, quindi, che Manuel non creda nella coppia formata da Francesca e Gianluca e ha espresso dubbi sulla sincerità del ragazzo: “Credo fosse lì per visibilità, come ha detto anche Tina Cipollari“. Per ora, Maura ha scelto di rimanere distante e concentrarsi su se stesso.

Resta da vedere se la storia tra Francesca e Gianluca resisterà alle critiche o se le parole di Manuel faranno nascere nuovi dubbi nella tronista.