Michelle Hunziker avvistata a cena con Nino Tronchetti Provera a Milano. Nuovo amore o semplice amicizia? Scopri i dettagli.

Solamente ieri è uscito il gossip sul presunto flirt tra Michelle Hunziker e l’attore Alvise Rigo ma già spuntano nuove segnalazioni su un’altra possibile frequentazione. Infatti, nelle scorse ore il settimanale Oggi ha pubblicato alcune foto che ritraggono la showgirl in compagnia di un altro uomo: Nino Tronchetti Provera, zio dell’attuale compagno di Chiara Ferragni.

Ma si trattava di un incontro in amicizia o c’è qualcosa di più? Scopriamo tutte le indiscrezioni.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: le indiscrezioni

Il settimanale Oggi ha pubblicato le immagini della serata, che si è svolta in un esclusivo ristorante di via Montenapoleone, nel cuore di Milano. Il manager è arrivato a prenderla in auto, per poi trascorrere oltre tre ore in sua compagnia, tra chiacchiere e sorrisi.

Michelle Hunziker

All’uscita del locale, i due sembrano notare i paparazzi, ma senza lasciarsi troppo intimidire.

Salgono poi in macchina e si allontanano, lasciando il dubbio su come sia proseguita la serata. È solo una nuova amicizia o potrebbe esserci qualcosa di più tra loro?

Michelle Hunziker e il gossip sulla sua vita sentimentale

Negli ultimi mesi, la vita sentimentale di Michelle Hunziker è stata al centro dell’attenzione mediatica.

Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, la conduttrice svizzera è stata accostata a diversi volti noti, tra cui Alvise Rigo. Proprio negli ultimi giorni, alcune foto la ritraggono sulla neve in atteggiamenti complici con l’attore e modello che hanno alimentato ulteriori speculazioni su una possibile nuova relazione.

Michelle Hunziker ha sempre dichiarato di essere aperta a un nuovo amore, senza però affrettare i tempi. Al momento non ci sono conferme ufficiali sulla sua situazione sentimentale, ma la serata con Nino Tronchetti Provera aggiunge un nuovo capitolo alla sua vita amorosa. Sarà solo un’amicizia o qualcosa di più? Non ci resta che attendere nuovi sviluppi.