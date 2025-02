Alessandro Basciano attacca Sophie Codegoni: “Lei in giro per ristoranti e locali, mia figlia con chi è?”, lo sfogo social.

Alessandro Basciano torna all’attacco con nuove accuse rivolte all’ex compagna Sophie Codegoni. Attraverso una storia su Instagram, il dj ha espresso preoccupazione per la presunta assenza dell’influencer, che trascorrerebbe le serate fuori casa, lasciando la bambina con tate o persone di cui lui non sarebbe a conoscenza. Ma scopriamo che cosa ha detto Basciano e la reazione di Sophie.

Alessandro Basciano attacca Sophie Codegoni

Nel suo messaggio, Basciano scrive: “È veramente una sofferenza dover apprendere, ogni santa sera della settimana – da segnalazioni varie – che la madre di mia figlia è in giro per ristoranti e locali, ma di questo non me ne importa molto. Ciò che mi importa, invece, tantissimo, è sapere dove sia allora mia figlia e con chi“.

Sophie Codegoni

Poi lo sfogo prosegue: “A questo punto, se tanto deve stare senza la madre, che almeno stia col padre, anziché passare la vita con tate o chissà chi! Non vi pare?“.

Infine, il dj conclude: “Lotterò per i miei diritti di padre finché avrò forza. Per non parlare di venerdì scorso quando non ho visto timore, da parte della mia ex, nel condividere gli stessi spazi di locale dove mi trovavo anche io, ma qui ci penserà la giustizia…“.

Il silenzio di Sophie Codegoni

Diversamente da Basciano, Sophie Codegoni non ha risposto direttamente alle accuse. L’influencer ha scelto di mantenere il silenzio sulla questione, evitando dichiarazioni pubbliche o frecciatine sui social.

Tuttavia, nelle ore successive alla pubblicazione delle storie del dj, ha postato un’immagine in un ristorante di sushi, lasciando intendere di voler continuare la sua vita senza alimentare polemiche.

Questa non è la prima volta che Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si scontrano pubblicamente. La loro relazione, conclusa da tempo, sembra essere segnata da continui attriti legati alla gestione della figlia. Mentre lui si mostra sempre più determinato a far valere i suoi diritti di padre, Codegoni continua a evitare il confronto diretto.