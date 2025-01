Alessandro Basciano si scaglia contro l’ex compagna Sophie Codegoni con un duro sfogo social: “Non c’è limite al peggio”.

Continua lo scontro tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano dopo le vicende legate all’accusa di stalking mosse dall’ex vippona nei confronti del dj. Nelle ultime settimane Basciano era tornato a sfogarsi sui social, lamentando il fatto di non poter vedere la figlia Celine per colpa della madre.

Ma nelle ultime ore un post ha sorpreso tutti: Alessandro era in compagnia della figlia Celine. Ma nonostante la gioia di rivedere la figlia, il dj si è lasciato andare ad un duro sfogo, attaccando ancora una volta l’ex compagna. Scopriamo che cosa ha detto.

Alessandro Basciano: un dolce momento con Celine Blue

Nel video pubblicato sul suo profilo, Alessandro Basciano appare felice accanto alla figlia Celine Blue.

“Tu che sei parte di me” scrive nella didascalia. Tuttavia, dietro la dolcezza del momento si cela una critica pungente nei confronti dell’ex compagna.

Nel lungo messaggio condiviso sui social, il dj ha accusato Sophie di presunte inadempienze come madre. Secondo Alessandro, la bambina si trovava con lui non per una scelta condivisa, ma per una sua iniziativa: “Se non fossi andato io a prenderla a scuola, sarebbe rimasta lì“. Ha poi aggiunto che la madre era impegnata in attività lavorative, senza curarsi della gestione della piccola.

Alessandro Basciano attacca Sophie Codegoni

Alessandro non si è limitato a raccontare l’accaduto, ma ha anche lasciato intendere che ci siano situazioni più gravi dietro le sue parole: “Se la bambina non sta con la mamma, che almeno stia con il papà e non con terze persone malsane” ha affermato il dj.

Ha poi concluso lo sfogo con una frase che ha fatto discutere: “Pensavo si fosse toccato il fondo, ma non c’è limite al peggio“.

Le dichiarazioni di Alessandro Basciano hanno suscitato un acceso dibattito sui social e ha diviso i fan tra chi sostiene il dj e chi prende le difese di Sophie Codegoni.