Jessica Morlacchi torna al Grande Fratello: il duro scontro con Luca Calvani sullo “Scottex Gate”. Svelato cos’è successo sotto le coperte!

La casa del Grande Fratello si è trasformata nuovamente in un campo di battaglia emotiva, con il ritorno di Jessica Morlacchi, ex gieffina, per chiarire i conti con Luca Calvani. Durante l’ultima puntata del reality, la cantante ha affrontato l’attore con accuse pesanti che hanno portato alla luce dettagli piccanti che hanno lasciato il pubblico senza parole. Ma scopriamo che cosa è successo.

Grande Fratello: lite accesa e rivelazioni scottanti

Jessica Morlacchi non ha risparmiato parole dure contro Calvani, accusandolo di averla illusa sia emotivamente che fisicamente. Tra i punti salienti del confronto, la cantante ha citato un episodio avvenuto sotto le coperte, già al centro di speculazioni durante la settimana, che ha preso il nome di “Scottex Gate“.

Qui il video dello scontro.

LA SMERDAZIONE TOTALE DI LUCA CALVANI TI AMO MORLACCHI pic.twitter.com/6mh7IctTOi — 🌬️sofia (@simmecore) January 13, 2025

“Finalmente ho capito che fuori il pubblico vede tutto, anche i pezzi di scottex che giravano tra i letti” ha dichiarato Jessica, facendo riferimento a presunti comportamenti inappropriati dell’attore.

Luca Calvani, messo alle strette, ha ammesso di aver compiuto un gesto intimo durante la permanenza nella casa, giustificandolo con il lungo periodo di isolamento. “È stata una cosa umana, naturale, ma ho fatto una figuraccia” ha confessato Calvani in un momento di confidenza notturna con altri concorrenti.

Un’amicizia “speciale” ormai distrutta

Oltre agli episodi più discussi, Jessica ha accusato Calvani di aver tradito la loro amicizia “speciale” per strategie di gioco, e lo ha definito “il primo giocatore”.

Luca, dal canto suo, ha cercato di difendere la propria posizione e ha dichiarato di aver sempre cercato di proteggerla. Tuttavia, le tensioni tra i due sembrano ormai insanabili.

Con il ritorno di Jessica Morlacchi e le sue rivelazioni, il Grande Fratello ha sorpreso ancora una volta il pubblico con le dinamiche che si sono create all’interno della Casa.