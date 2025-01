Pep Guardiola e Cristina Serra si separano dopo 30 anni e tre figli insieme. Dopo mesi di crisi, i due sarebbero separati da settimane.

Non ha resistito una delle coppie più longeve del mondo del calcio: Pep Guardiola e la moglie Cristina Serra si sono separati dopo 30 anni insieme. La notizia della separazione ha lasciato senza parole i fan dell’allenatore del Manchester City. Ma cos’è successo tra i due e quali sarebbero i motivi della rottura? Scopriamo tutti i dettagli.

Separazione Pep Guardiola e Cristina Serra: i motivi

Secondo quanto riportato dall’emittente spagnola El Periodico, la coppia si è detta addio nel mese di dicembre, mantenendo però la massima riservatezza sulla decisione.

Cristina Serra e Pep Guardiola avevano iniziato la loro relazione nel 1994. Si erano sposati nel 2014 con una cerimonia civile intima a Matadepera, vicino a Barcellona. La coppia ha tre figli: Maria, influencer molto seguita sui social, Marius, che lavora nel mondo della finanza, e Valentina, nata nel 2008.

Pep Guardiola Cristina Serra Maria Guardiola

La separazione tra Guardiola e Serra è stata descritta come pacifica e maturata dopo mesi di riflessione sul loro rapporto. A quanto pare, l’allenatore e la giornalista avrebbero informato solo i familiari e gli amici più stretti, vivendo già in case separate.

Questa discrezione riflette lo stile che ha sempre contraddistinto la loro vita privata, lontana dai riflettori nonostante la fama di Guardiola. Fonti vicine alla coppia sottolineano che i due abbiano mantenuto rapporti cordiali per il bene della famiglia.

La storia d’amore

Pep Guardiola e Cristina Serra si conobbero nel 1994, quando lui posava come modello per Antonio Mirò. Da allora, hanno condiviso una lunga relazione, segnata da trasferimenti in diverse città per la carriera di Guardiola, da Monaco a Manchester.

Nonostante le difficoltà della distanza, Cristina aveva sempre sostenuto il marito, salvo poi trasferirsi a Barcellona tre anni dopo l’arrivo in Inghilterra. Questa scelta sembra aver segnato un punto di svolta nella loro relazione.

La notizia della separazione arriva come un fulmine a ciel sereno, lasciando i fan curiosi di conoscere i prossimi passi dell’allenatore e della giornalista.