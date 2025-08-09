Niente auto extra lusso per Paolo Bonolis: ecco che macchina guida

Che auto possiede Paolo Bonolis? Il conduttore, pur essendo uno dei più pagati, preferisce volare basso e guidare una macchina ‘comune’.

Se in passato possedeva una semplice utilitaria che aveva addirittura uno specchietto di colore diverso, oggi Paolo Bonolis ha scelto di guidare un’auto molto, molto più performante. Non si tratta, però, di una vettura extra lusso: scopriamo qual è e quanto costa.

Che auto ha Paolo Bonolis? Il conduttore vola basso

Pur essendo uno dei conduttori più pagati della televisione (si vocifera che prenda 10 milioni di euro all’anno), Paolo Bonolis non ha un’auto extra lusso. A differenza di tanti altri colleghi, che hanno scelto di avere macchine che in pochi possono permettersi o addirittura collezioni dal valore inestimabile, l’ex marito di Sonia Bruganelli vola basso.

Paolo ha parcheggiato in garage un Range Rover Evoque di colore blu metallizzato, un Suv compatto ma che allo stesso tempo garantisce spazio e comodità. Con una potenza CV/KW di 309/227, la vettura raggiunge una velocità massima di 213 km/h. Una macchina dalle grande prestazioni, perfetta sia per la città che per affrontare lunghi viaggi. Molto probabilmente, Bonolis ha scelto una versione accessoriata con tecnologie avanzate.

Quanto costa la macchina di Paolo Bonolis?

Dell’auto di Paolo Bonolis ci sono diverse versioni, anche per quel che riguarda l’alimentazione: Mild Hybrid (MHEV), Plug-in benzina (PHEV), gasolio o ibrida gasolio (MHEV). Non sappiamo quale modello abbia scelto il conduttore, ma possiamo tranquillamente ipotizzare che abbia pagato più di 50mila euro.

Una cifra più che accessibile per un uomo con il suo conto in banca, anzi potremmo quasi definirla una scelta ‘da povero’. Considerando che negli anni Novanta possedeva una Ford Escort blu metallizzato con uno specchietto bianco sostituito, dettaglio raccontato dall’ex fidanzata Laura Freddi, il suo ‘volare basso’ in fatto di quattro ruote non stupisce.