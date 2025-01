Qual è il significato dei tatuaggi di Emis Killa? Il rapper ha il corpo pieno di tattoo che raccontano la sua storia e i suoi valori.

I tatuaggi di Emis Killa dovrebbero essere letti come un libro. Per sua stessa ammissione, infatti, raccontano la sua storia e i suoi valori: dalla nascita al successo, passando per le cadute. Vediamo qual è il significato dei disegni indelebili che ha deciso di imprimere sulla pelle.

Il significato dei tatuaggi di Emis Killa

All’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, Emis Killa è uno dei rapper italiani più amati. I fan non lo apprezzano solo per le canzoni, ma anche il suo stile unico e spesso irriverente. Una parte importante del suo look sono proprio i tatuaggi che ha in tutto il corpo, molti dei quali hanno un significato particolare. E’ stato lui stesso a raccontare in diverse interviste che i tattoo parlano della sua storia, dei suoi valori e delle sue passioni.

Uno dei primi tatuaggi che salta all’occhio, specialmente quando il rapper si mostra a petto nudo, è la scritta Come un pitbull, che va da una spalla all’altra ed è accompagnata all’inizio e alla fine da due tigri ruggenti. Questo tattoo, oltre a omaggiare una razza canina che Emis ama molto, gli ricorda se stesso, la forza con cui affronta la vita. Significato simile per la scritta I rap, you snitch, fatto per ricordarsi che deve sempre continuare a lottare per vincere.

Sotto il pettorale destro ha una pistola, mentre sul costato sinistro due cani. Sulla nuca ha tatuato un omaggio alla sua città, Milano, e sul collo un’aquila che simboleggia la libertà, due guantoni da boxe e la scritta in francese L’envie fait du mal qu’aux envieux (in italiano L’invidia non fa male che agli invidiosi). Sempre sul collo, ma sul lato destro, ha una granata

Quanto ha speso Emis Skilla per i tatuaggi?

Emis Killa ha tanti tatuaggi anche sulle braccia e sulle mani: da una ragnatela a una pin up a seno nudo, passando per un pianoforte con alcune rose, una slot machine, un dinosauro e un ombrello aperto che ripara da una cascata di banconote. Quest’ultimo gli ricorda un periodo particolare della sua vita: quando non aveva i soldi per pagare le bollette e sognava di diventare ricco. Non mancano, sul gomito destro e sinistro, le iniziali del suo nome: E e K.

E ancora: una donna senza veli con un mestolo in mano (simbolo del suo amore per le donne che sanno cucinare), due zampine di animali, stelle, un’ancora, una siringa, la scritta Loyal to the game (in italiano Fedeli al gioco) e un timbro da discoteca con la scritta Privè.

Tra i tatuaggi di Emis Killa hanno molto importanza quelli dedicati alla famiglia, come la scritta Dad per suo padre scomparso qualche anno fa. Quanto ha speso per imprimere questi disegni sul corpo? Non abbiamo una cifra, ma considerando la quantità si tratta sicuramente di una cifra non indifferente.