Vi proponiamo una selezione degli scioglilingua napoletani più divertenti di sempre con traduzione in italiano.

Siete fan del dialetto che si parla a Napoli e dintorni? Vi presentiamo una selezione di scioglilingua napoletani con traduzione in italiano con cui potete divertirvi un po’. Volendo, potete anche organizzare una gara con i vostri amici e trascorrere una serata alternativa.

Gli scioglilingua napoletani più divertenti di sempre

Da qualche tempo a questa parte, grazie anche ad alcune produzioni televisive, il dialetto napoletano è diventato quasi di uso comune in tutta Italia. Sia chiaro, tutti i dialetti hanno qualcosa di particolare, ma l’idioma che si parla a Napoli e dintorni ha una marcia in più. Musicale, divertente, creativo e scenografico: questi sono solo alcuni aggettivi con cui si può descrivere la lingua di Masaniello & Co. Non ci credete? Vi mettiamo alla prova con una serie di scioglilingua napoletani. All’apparenza possono sembrare senza senso, ma ad una lettura più attenta non potrete fare a meno di cogliere l’immensa saggezza popolare di cui sono custodi.

A cuoppo cupo poco pepe cape; e poco pepe capo a cuoppo cupo. (In cartoccio stretto può entrare poco pepe, metafora di: Non può capire chi si ostina non capire).

Paro para piglia, e para piglia paro. (Un pari prende una pari, e una pari prende un pari).

A chi porta aràpe ‘a porta. Chi nun porta, parta pure, ca nun mporta a arapì ‘a porta. (A chi porta qualcosa, apri la porta. Chi non porta nulla, se ne parta, perché non ci importa di aprirgli la porta).

Tre tazze strette dint’a tre strette tazze. (Tre tazze strette in tre strette tazze).

P’ ‘a via ‘e Pavia, pav ’i’. (Lungo la strada per Pavia, pago io).

DInt’ a tre casce, cascette e casciune stanno tre lazze, lazziette e lazziune. (Dentro tre casse, cassette e cassoni ci sono tre lacci, laccetti e laccioni).

Tre casce, tre frezze, tre cuòfene ‘e munnezza; tre casce ncasciate, tre cuòfene ‘ncufanate; tre frezze ‘nfrezzate. (Tre casse, tre frecce, tre corbelli di spazzatura; tre casse incassate, tre corbelli incorbellati, tre frecce infrecciate).

A matina ‘e Pasca, ‘a vespa fila e ‘a mosca annaspa; quann’è Pasca ‘Pifania, ‘a vespa ‘nnaspa e ‘a mosca fila. (La mattina di Pasqua, la vespa fila e la mosca annaspa; quando viene Epifania, la Vespa annaspa e la mosca fila).

Pascale spaccaje a capa a me, i’ nun riesci e spacca’ a capa a Pascale. (Pasquale mi spaccò la testa, io non sono capace di spaccare la testa a Pasquale).

Nun t’acalà, che m’acale i’; si tu t’acale, io nun m’acalo. (Non abbassarti, mi abbasso io; se ti abbassi tu, non mi abbasso io).

Ncopp’a nu muro cuglienno mellune; jenno, venenno, mellune cuglienno, ‘o ptrone venenno e i’ fujenno. (Su un muro, raccogliendo cocomeri; andando, venendo, cocomeri raccogliendo).

‘O pane ‘e Puzzulo è scarzo e crudo e chello ‘e Palazzo è crudo e scarzo. (Il pane di Pozzuoli è scarso e crudo e quel di Palazzo è crudo e scarso).

Scioglilingua napoletani: quando la saggezza popolare vince su tutto

Gli scioglilingua napoletani non sono finiti qui. Così come ce ne sono tanti in italiano, anche quelli che nascono nella città ai piedi del Vesuvio sono infiniti.