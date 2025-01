Significato del nome Eleonora: origini, caratteristiche e onomastico

Eleonora è un nome dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Eleonora è un nome incantevole e ricco di fascino, le cui radici affondano nella storia del Medioevo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo splendido nome!

Significato : compassionevole

: compassionevole Origine : germanica

: germanica Onomastico : 21 febbraio

: 21 febbraio Varianti: Eleanor (inglese), Eléonore (francese), Leonor (spagnolo), Eleonoora (finlandese), Eleonóra (ungherese)

Significato e origine del nome Eleonora

Le origini del nome Eleonora sono piuttosto incerte: secondo alcune fonti questo nome avrebbe origini germaniche, più nello specifico burgunde, e deriverebbe da “Aliénor“, combinazione della radice gotica alan, che significa “crescere” e del nome proprio Aenor, diffuso nel Medioevo.

Secondo altre teorie Eleonora sarebbe una variante del nome Elena, e deriverebbe dalla combinazione dei nomi Leone e Onorio. Quest’ultimo deriva a sua volta dall’arabo “luce” o dal provenzale aloj, “lega metallica”, anche se sembra più probabile che la sua etimologia risalga al termine greco “éleos“, ovvero “compassione”. Il significato più plausibile per Eleonora è quindi “donna compassionevole“.

Onomastico e diffusione del nome Eleonora

L’onomastico di chi porta questo nome si festeggia tradizionalmente il 21 febbraio in memoria di Eleonora di Provenza, regina d’Inghilterra, ricordata come Santa o come Beata. In alternativa può essere celebrato anche il 25 gennaio, quando la Chiesa ricorda la Beata Eleonora di Castiglia.

Eleonora è un nome molto diffuso sin dal Medioevo, sia in famiglie nobiliari che nella cultura popolare e nel tempo non ha mai smesso di essere una scelta popolare tra i neogenitori. In Italia la sua diffusione ha raggiunto il picco nel 1999, anno in cui raggiunse la 23esima posizione nella classifica dei nomi più scelti per le nuove nate. Nel 2017, però, il nome Eleonora è sceso alla 39esima posizione.

Caratteristiche e curiosità sul nome Eleonora

Eleonora è un persona carica di energia, appassionata ed indipendente. Ama avere tutto sotto controllo e cura ciò che fa nei minimi dettagli, ma al tempo stesso ama sentirsi libera e fugge da qualsiasi tipo di vincolo o restrizione che possano mettere un freno alla sua vitalità.

Da un punto di vista lavorativo, Eleonora potrà trovare la sua realizzazione in attività artistiche e manuali che le permettano di sfruttare la sua natura creativa. Al tempo stesso la sua naturale inclinazione all’autorevolezza potrebbe portarla ad avere successo nel campo della giustizia o della politica.

Il colore associato ad Eleonora è il binaco, simbolo di purezza, sensibilità ed intelligenza emotiva. La pietra portafortuna è invece la perla, gemma che richiama le innate capacità di leadership tipiche di chi porta questo nome. Infine, il numero fortunato per Eleonora è l’8, cifra che rappresenta la determinazione e la forza di volontà.

Personaggi famosi con il nome Eleonora

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Eleonora: