Rosario Morra parla a cuore aperto dell’amore per i suoi figli e delle sfide della disabilità del primogenito Mathias.

Rosario Morra, noto comico del duo Gigi e Ross, ha rivelato emozionanti dettagli sulla paternità durante il podcast In Vino Veritas. Il comico ha parlato con grande affetto dei suoi due figli, Mathias, nato dal precedente matrimonio con Milli Indaco e affetto da disabilità, e Lorenzo, avuto un anno fa con la compagna Chiara.

“Loro sono lo spettacolo migliore della mia vita” ha dichiarato Morra, che ha rivelato come la paternità lo abbia trasformato profondamente. Ma scopriamo che cosa ha raccontato.

Rosario Morra racconta la disabilità del figlio

Nel corso dell’intervista, Morra ha espresso un concetto toccante: il denaro non ha valore rispetto alle emozioni vissute con i figli. “Divento ricco se Matti mi chiama papà, se si alza e cammina” ha detto il comico, riferendosi alle difficoltà e ai piccoli grandi traguardi del figlio maggiore.

Qui il video dell’intervista.

Parlando di Mathias, ha sottolineato il legame speciale che li unisce: “Mi fa troppo ridere, mi ha fatto riscoprire cose che credevo perdute. Dovremmo osservare di più i bambini e imparare da loro“.

Sulla paternità afferma ancora: “Essere diventato papà di Matti e di Lori mi ha stravolto. Il legame che abbiamo è inspiegabile“

La rinascita grazie alla compagna Chiara

Dopo la fine del matrimonio con Milli Indaco, Morra ha trovato una nuova felicità accanto a Chiara, la madre del suo secondo figlio. “L’ho conosciuta per caso in palestra e dopo pochi giorni è nato l’amore. Dopo due mesi era incinta” ha raccontato il comico. “L’ho tirata dentro in un vortice ma mi ha cambiato. Sono rinato con lei” ha rivelato.

Concludendo l’intervista, Morra ha ribadito quanto la sua vita sia stata trasformata dalla paternità: “Quello che sono oggi è merito dei miei figli e della mia compagna. Grazie a loro, sono rinato“.