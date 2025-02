Antonio Zequila torna single, Manuela Festa lo ha lasciato: “Mi sono allontanata per tutelarmi”, il duro attacco.

La relazione tra Manuela Festa e Antonio Zequila è ufficialmente giunta al capolinea. Dopo alcuni mesi di fidanzamento, la showgirl ha deciso di interrompere la storia con l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Secondo le dichiarazioni rilasciate da Festa, il motivo della separazione risiederebbe in comportamenti definiti “tossici” e nell’atteggiamento di Zequila, che avrebbe cercato di ostacolare la sua carriera. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Antonio Zequila: le dichiarazioni di Manuela Festa

La notizia è stata diffusa dal sito The Reading Monkey e ripresa da Adnkronos, che ha rivelato dettagli che gettano ombre sulla relazione tra i due.

A far traboccare il vaso, secondo la showgirl, sarebbero stati non solo alcuni atteggiamenti ritenuti aggressivi, ma anche messaggi offensivi ricevuti dopo la separazione.

Manuela Festa ha voluto chiarire la sua posizione con parole nette e decise: “Mi sono allontanata per tutelarmi. Non potevo più tollerare certi atteggiamenti nei miei confronti“.

Foto di Antonio Zequila primo piano – www.donnaglamour.it

Poi continua: “Antonio ha cercato in tutti i modi di ostacolarmi professionalmente e per me questo è inaccettabile. A 60 anni non ha ancora una posizione stabile e invece di supportarmi, tentava di frenarmi. Era diventato insostenibile“.

La showgirl ha anche aggiunto di essere ancora indecisa su un eventuale coinvolgimento delle autorità, ma di non escludere questa possibilità.

La risposta di Antonio Zequila

Per il momento, Antonio Zequila non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla fine della relazione con Manuela Festa. Tuttavia, non è escluso che presto possa replicare con la sua versione dei fatti.

Nel frattempo, Festa sembra determinata a voltare pagina: “Penso solo a me e ai miei obiettivi. Voglio concentrarmi su nuovi progetti e su persone che sappiano supportarmi e non ostacolarmi. Ho chiuso con le zavorre“.

Resta da vedere se Zequila deciderà di rispondere pubblicamente alle accuse e quale sarà il prossimo capitolo di questa vicenda.