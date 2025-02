Katia Follesa sarà una delle “Carlo’s Angels” nella terza serata di Sanremo 2025: “Basta con questa storia dei monologhi”.

Katia Follesa sarà protagonista della terza serata del Festival di Sanremo 2025 nel ruolo di una delle “Carlo’s Angels”, insieme a Miriam Leone ed Elettra Lamborghini. L’attrice e comica, nota per il suo talento nell’improvvisazione, ha dichiarato in un’intervista a Il Giornale e riportata da Leggo.it che il suo obiettivo sarà quello di strappare un sorriso al pubblico, senza prendersi troppo sul serio.

“Basta monologhi” dichiara la comica: ecco che cosa vuole portare la Follesa sul palco dell’Ariston.

Katia Follesa: come sarà il suo Festival di Sanremo

“Porterò solo leggerezza e me stessa” ha dichiarato Follesa in un’intervista a Il Giornale, sottolineando di voler essere un volto autentico e vicino alla quotidianità delle donne italiane.

“Giocherò molto con l’improvvisazione, osservando quel che succede nelle sere precedenti… con una spalla come Conti mi viene facile” rivela la comica.

Katia Follesa

Nessun monologo? “Basta con questa storia che al Festival bisogna per forza dire qualcosa di serio. (…) Porto me stessa, una donna come tutte le altre, non stereotipata, vicino alla casalinga o alla segretaria“.

Katia Follesa e la malattia

Oltre alla comicità, aggiunge a Il Giornale, Katia Follesa si distingue anche per il suo impegno sociale e la sensibilizzazione sulla salute. L’attrice ha parlato apertamente della sua cardiomiopatia ipertrofica, una malattia genetica che colpisce il cuore, e ha invitato tutti a sottoporsi a controlli e test genetici.

“Sostengo in tutti i modi la ricerca scientifica. C’è un nuovo farmaco che permette in alcuni casi a persone affette dalla mia stessa patologia di evitare l’intervento chirurgico” ha spiegato. Nonostante la malattia, Katia non ha mai perso il suo spirito positivo e ha continuato a dedicarsi al lavoro e alla solidarietà, come le visite ai bambini malati di leucemia.

Inoltre, Follesa ha affrontato anche il tema degli hater e delle fake news sul suo peso. In passato, alcune pubblicità diete-truffa hanno usato il suo volto senza autorizzazione, spingendola a denunciare il fenomeno. Parlerà anche di questo a Sanremo? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.