Spari contro la troupe di Pomeriggio 5 a Cosenza. L’inviato Rubano: “Siamo vivi per miracolo”. Scopri cosa è successo.

Attimi di terrore per la troupe di Pomeriggio 5, condotto da Myrta Merlino, e il suo inviato Vincenzo Rubano, che nella mattina del 5 febbraio si trovavano a Paola, in provincia di Cosenza, per seguire un’importante vicenda di cronaca. Improvvisamente, mentre lavoravano, sono stati esplosi tre colpi d’arma da fuoco, che hanno costretto la troupe a mettersi al riparo.

Dopo l’accaduto, lo stesso inviato ha rivelato i dettagli shock di quello che è successo. Scopriamo cos’ha detto.

Pomeriggio 5, la reazione della troupe: “Siamo vivi per miracolo”

Secondo il racconto di Rubano, i colpi sono partiti dall’interno di un’abitazione della zona. La troupe, terrorizzata, si è rifugiata sotto la recinzione di una villetta fino all’arrivo delle forze dell’ordine, che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area.

“Pochi istanti fa mi è arrivato un messaggio con il quale mi è stato comunicato poco fa che all’interno dell’abitazione avrebbero sequestrato un fucile con proiettili di piombo. Su questo fatto sta indagando la Procura di Paola” ha raccontato l’inviato.

Qui il video dell’accaduto.

Durante la diretta di Pomeriggio 5, la conduttrice Myrta Merlino ha espresso la sua preoccupazione per l’accaduto, ribadendo che il programma non si farà intimidire: “Non intendiamo fermarci” ha dichiarato con fermezza la conduttrice televisiva del programma di Mediaset.

Pomeriggio 5: le indagini e le prime ipotesi

Dalle prime informazioni emerse, i Carabinieri avrebbero sequestrato un fucile con proiettili di piombo all’interno dell’abitazione da cui sono partiti gli spari. Sul caso sta ora indagando la Procura di Paola per chiarire dinamiche e responsabilità.

L’episodio è stato ripreso anche da Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele, che ha riportato ulteriori dettagli: i tre colpi di fucile a pallini avrebbero sfiorato la troupe, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Un evento grave che ha scosso il mondo dell’informazione e che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.