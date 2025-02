Fedez sorprende tutti con una foto sul palco dell’Ariston e un nuovo tatuaggio: è un messaggio nascosto per Angelica Montini?

Negli ultimi giorni hanno circolato voci sul possibile ritiro di Fedez dal Festival di Sanremo, voci che sono state prontamente smentite dal suo staff. Un’ulteriore conferma alla partecipazione del rapper alla kermesse musicale l’ha fornita lo stesso Federico attraverso il suo profilo Instagram, da cui ha pubblicato una foto che ha lasciato i fan sorpresi.

Nella foto non solo si vede Fedez sul palco dell’Ariston, ma spunta anche un nuovo tatuaggio e un messaggio che pare essere rivolto alla sua presunta ex amante, Angelica Montini. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Fedez sul palco dell’Ariston: nessun forfait

Nonostante i rumors su un possibile addio dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona, Fedez ha confermato la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025.

Il rapper ha pubblicato alcune foto sui social direttamente dal palco dell’Ariston che hanno smentito le voci che lo volevano lontano dall’evento.

Fedez

Tra le immagini condivise, spicca quella con Marco Masini, con cui Fedez si esibirà nella serata Cover sulle note di Bella stronza. Una scelta che ha acceso il dibattito: il brano sarà rivolto alla sua ex moglie Chiara Ferragni o alla stilista Angelica Montini, indicata da Corona come una sua presunta amante? Molti utenti sui social credono che la canzone contenga un messaggio proprio per Angelica, rendendo ancora più attesa la performance.

Il misterioso tatuaggio di Fedez

Oltre alla sua presenza e alla scelta musicale, un dettaglio nelle foto di Fedez ha catturato l’attenzione: un nuovo tatuaggio sul collo con la scritta latina Temet Nosce, che significa “conosci te stesso“.

Questa frase, celebre nel film Matrix, potrebbe essere un messaggio nascosto. Un invito a voltare pagina dopo il clamore mediatico o una dedica velata? Chissà che un giorno sarà lo stesso rapper a svelare il significato del tatuaggio.