Un messaggio molto importante di Alba Parietti ha fatto venire a galla un episodio legato alla sua salute e alla lotta contro un tumore.

Nelle scorse ore è stata la giornata mondiale contro il cancro. In questo senso diversi personaggi noti al mondo dello spettacolo hanno voluto evidenziare l’importanza della prevenzione e della ricerca. Dopo alcune confessioni inedite di Emma Marrone sulla sua malattia, ecco anche la rivelazione di Alba Parietti che ha raccontato di aver avuto un tumore.

Il messaggio di Alba Parietti sulla lotta contro i tumori

In queste ore sta facendo molto parlare la rivelazione di Alba Parietti su quanto capitatole in passato. In occasione della giornata mondiale contro il cancro, la donna ha pubblicato un post su Instagram con annessa rivelazione sulla personalissima battaglia vissuta anni fa. Un qualcosa di inedito o, per lo meno, che in pochi conoscevano.

Alba Parietti – www.donnaglamour.it

La Parietti ha voluto rendere partecipi i suoi seguaci della propria esperienza. “Era il 1997, luglio, avevo da tempo dei problemi a livello ginecologico, per fortuna un bravissimo Ginecologo e dopo avermi fatto un Pap test scoprì che avevo contratto papilloma virus che mi aveva portato complicazioni serissime”, ha esordito la donna prima di dare dettagli sulla malattia scoperta poco dopo.

La confessione personale sulla sua battaglia

La showgirl ha proseguito nel suo post Instagram: “Mi fece prima una colposcopia e subito dopo una biopsia. La diagnosi fu feroce: era un cancro. Io provai a dargli un altro nome ma era un cancro. Per l’esattezza una neoplasia grave al collo dell’utero. Grazie alla rapidità della diagnosi, due giorni dopo il professor Di Piazza a cui io devo la Vita mi operò e mi salvò”.

La Parietti ha successivamente sottolineato l’importanza dei controlli e della prevenzione e ha parlato persino di quanto vissuto in precedenza in famiglia con la battaglia contro i tumori con la nonna che, a differenza sua, scoprì tardi la malattie e ne fu divorata. “[…] Fate prevenzione perché se io oggi posso raccontarvi questa storia e perché ho trovato un Ginecologo serio che ha capito immediatamente il problema è riuscito a non spaventarmi, ma usare le parole che andavano usate per fare sì che io andassi a fondo al problema […]”, ha detto ancora la Parietti.