Ancora tensioni tra Wilma Goich ed Edoardo Vianello il cui rapporto sembra essersi logorato dopo la perdita della figlia Susanna.

Solamente poco tempo fa aveva raccontato i gravi problemi di salute avuti alla spina dorsale, ora Wilma Goich è tornata a parlare della perdita di sua figlia Susanna, avuta con Edoardo Vianello. Una storia che la donna ha spesso raccontato e che anche oggi a ‘La Volta Buona’ ha tenuto ad affrontare non senza polemiche verso il noto cantante.

Wilma Goich, il rapporto con Edoardo Vianello

La vicenda legata alla perdita della figlia Susanna, avvenuta a seguito di un tumore che l’ha strappata alla vita a soli 49 anni, ha spesso visto sua madre, Wilma Goich, e suo padre, Edoardo Vianello, affrontare l’argomento in maniera molto diversa. Qualcosa di molto simile si è verificato anche a ‘La Volta Buona’ nella puntata di mercoledì 5 febbraio 2025 con Caterina Balivo che ha provato a ricostruire la causa degli attriti tra i due ex.

Di fatto, la Goich e Vianello si sono allontanati durante le fasi della malattia della figlia Susanna e la motivazione sembra risiedere nel fatto che Vianello non abbia sopportato vedere la figlia stare così male. “Ognuno reagisce davanti al dolore in maniera personale. Il padre è lui”, ha provato a dire la Balivo cercando di intercedere in qualche modo nella vicenda. Dal suo punto di vista, però, Wilma non è sembrata dare spazio a scusanti.

La rabbia e l’assenza dell’uomo

“Non è stato presente, punto”, ha tuonato la Goich contro Vianello. “Lui non c’era quando nostra figlia stava male e se n’è andata. Quando è mancata Susanna, dopo un po’ di tempo ho scritto una lettera a Edoardo. Ogni parola era una lacrima. Una lettera sentitissima alla quale lui non ha mai risposto. Il 7 aprile sono cinque anni, cinque anni che aspetto che alzi il telefono e dica: ‘Come stai Wilma?'”, ha aggiunto sempre la donna a ‘La Volta Buona‘.

“Gli ho scritto un’altra lettera poco tempo fa e non l’ho mandata al suo computer perché ho detto non sia mai che qualcuno legga. Non volevo che qualcun altro leggesse questa lettera. L’ho mandata a un nostro amico comune, che gliel’ha fatta leggere”. Anche in questo caso, però, nessuna risposta: “Lui l’ha letta, ha detto ‘poi le risponderò’. L’hai sentito te?”.