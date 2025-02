Angelica Montini, arriva il Tapiro d’Oro dopo i rumors su Fedez

Puntale come un orologio svizzero, ecco il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia alla presunta amante di Fedez, Angelica Montini.

In tanti si stanno domandando negli ultimi giorni dove sia finita la presunta amante di Fedez, Angelica Montini. Noi non lo sappiamo ma quello che è certo è che Striscia la Notizia, e precisamente Valerio Staffelli, è riuscita a raggiungerla per tentare la consegna del Tapiro d’Oro dopo le note vicende che l’hanno vista coinvolta.

Angelica Montini, la presunta amante di Fedez sparita

Dopo essere stata chiamata in causa negli scoop forniti da Fabrizio Corona su Fedez, Angelica Montini è stata data per “sparita”. La presunta amante del rapper parrebbe essersi allontanata dai riflettori nella speranza, crediamo, di far sbollire le cronache di gossip che la vedono senza dubbio tra i volti più chiacchierati del momento.

Dalle ultime informazioni trapelate sul suo conto, la giovane Montini, travolta dall’attenzione pubblica, avrebbe deciso di allontanarsi dall’Italia per allontanarsi dal caos mediatico che si è scatenato. Secondo quanto riferito dal giornalista Gabriele Parpiglia, la ragazza avrebbe lasciato il Paese per trasferirsi all’estero, probabilmente tra New York e Miami. Quello che è certo, però, è che in qualche modo Striscia la Notizia l’abbia raggiunta per il Tapiro d’Oro…

Arriva il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia

La Montini, come detto, è stata raggiunta dal noto tg satirico di Canale 5 e dal super inviato Valerio Staffelli. Come comunicato da Striscia stessa, infatti, nelle prossime ore verrà trasmesso il servizio con la consegna, o per lo meno il tentativo, da parte dell’uomo di dare il premio alla ragazza coinvolta nelle vicende con Fedez, Chiara Ferragni e Fabrizio Corona. Il filmato condiviso sui social dal tg satirico ha subito generato tante reazioni con i telespettatori che hanno mostrato grande curiosità per come siano andate le cose.