Carlo Conti non dimentica Fabrizio Frizzi: il bellissimo gesto nel giorno del suo compleanno

Messaggio di grande affetto da parte di Carlo Conti per Fabrizio Frizzi nel giorno del compleanno del compianto conduttore.

Dopo essere stato protagonista di alcune confessioni su Sanremo 2025, Carlo Conti, celebre conduttore televisivo italiano, ha condiviso su Instagram un post emozionante per ricordare il compleanno di Fabrizio Frizzi, collega e amico scomparso nel 2018. La foto pubblicata ha generato grande affetto da parte dei fan e anche da parte di altri personaggi del mondo del piccolo schermo.

Carlo Conti, il ricordo di Fabrizio Frizzi

Il mondo dello spettacolo non ha certo dimenticato il mitico Fabrizio Frizzi che, prima del tragico decesso del 2018, era tra i presentatori più amati del panorama televisivo italiano. In questo senso, nel giorno che sarebbe stato del suo compleanno, Carlo Conti lo ha voluto ricordare con un messaggio importante con tanto di foto.

Carlo Conti – www.donnaglamour.it

Nel post Instagram, Conti ha scelto un modo molto semplice ma allo stesso tempo diretto ed efficace per ricordare l’amico: “Oggi compleanno di Fabrizio“, le sue parole accompagnate con un gesto simbolico di preghiera. Un chiaro segno di affetto e memoria per il collega. Il messaggio ha immediatamente raccolto centinaia di commenti, molti dei quali da personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Il post e le reazioni

La foto usata da Conti nel post, che lo vede appunto con Frizzi, ha generato una vera e propria ondata d’affetto. Tra i primi a reagire c’è stato Gerry Scotti, che ha commentato con una serie di cuori, esprimendo il suo affetto e rispetto per Frizzi in modo semplice ma significativo. Anche Leonardo Pieraccioni ha condiviso un aneddoto toccante: “A Salsomaggiore si trattenne 40 minuti a darmi dei consigli con attenzione e vera partecipazione. Avevo tipo 23 anni, sconosciuto, facevo ancora il magazziniere. Pensai ‘che persona perbene’”.

Tra gli altri messaggi, si nota anche quello di Sergio Friscia che, a sua volta, ha definito Frizzi un’anima straordinaria e indimenticabile, sottolineando quanto il conduttore fosse amato non solo per il suo talento, ma anche per la sua profonda umanità. In generale sono stati centinaia i messaggi per il compianto presentatore a conferma della grande stima che tutti, ma proprio tutti, provavano e provano ancora oggi per lui.