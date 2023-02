Il racconto di Wilma Goich sulle sue condizioni fisiche e la grande paura per quanto vissuto e affrontato nelle scorse settimane.

Intervista su diversi temi, quella rilasciata nel salotti di Verissimo da Wilma Goich. La cantante, reduce dall’esperienza al GF Vip condotto da Alfonso Signorini, si è confessata a Silvia Toffanin toccando diversi argomenti. Uno di questi è relativo ad un grosso spavento vissuto con un guaio alla spina dorsale avuto proprio appena dopo l’uscita dalla Casa del reality.

Wilma Goich: “Non camminavo più”

Come detto, tra i temi affrontati da WIlma Goich a Verissimo nella puntata di sabato 18 febbraio, anche quello relativo alla sua salute e ad una grossa paura avuta. “Ho avuto un problema alla spina dorsale”, ha raccontato la cantante a Silvia Toffanin.

Un problema che non le permetteva di camminare come lei stesso ha affermato: “Devo aver preso freddo, è anche l’età. Finalmente adesso cammino di nuovo”.

Il tutto sarebbe accaduto appena uscita dalla Casa del GF, un’esperienza che l’ha messa a dura prova, non solo emotivamente ma anche psicologicamente dato che la notte prima di andare via ha sognato la figlia, tragicamente morta: “La sera prima di uscire ho sognato Susanna. Uscivamo insieme con una valigia dentro di noi”. La figlia è una presenza costante nella sua vita. “Lei c’è sempre con me. Ci siamo completate. Lei mi adorava e aveva una fiducia incredibile nei miei confronti”.

Di seguito anche una parte dell’intervista a Verissimo condivisa in un post Instagram del noto programma:

