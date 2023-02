Fine dell’amore tra Andrea Damante e Elisa Visari. I due si sarebbero lasciati ufficialmente. Ecco come sono andate le cose.

Stavano circolando da qualche tempo voci di presunta crisi tra Andrea Damante e Elisa Visari. Tra l’altro, molti fan hanno fatto riferimento anche a dei presunti recenti indizi arrivati dalla ex del ragazzo, Giulia De Lellis che aveva pubblicato una storia social ricordando, in modo neppure tanto indiretto, il passato proprio con il DJ. Ma come stanno le cose? Pare che i due si sarebbero ufficialmente lasciati.

La verità tra Andrea Damante e Elisa Visari

Andrea Damante Elisa Visari

“Andrea Damante pare stia vivendo un forte momento di crisi con la sua compagna Elisa Visari.

Alcuni indizi notati dai fan e condivisi su Instagram dalla blogger Deianira Marzano, lascerebbero intravedere che la coppia starebbe attraversando un momento di crisi”, aveva detto solamente qualche giorno fa The Pipol Gossip facendo riferimento ai rumors sui due ragazzi.

Il media aveva parlato di silenzio totale a San Valentino, di una distanza evidente tra lui e la ragazza con il primo sempre con gli amici e lei, tornata a Latina dopo un viaggio a Parigi.

Una situazione che aveva visto pure il recente messaggio di Giulia De Lellis e, anche nel suo caso, una crisi col suo attuale compagno Carlo Beretta.

Ma come starebbero ora le cose? Pare che Damante e la Visari si siano ufficialmente lasciati. Distanti da tempo pare impossibile un riavvicinamento.

Di seguito il post Instagram di The Pipol con le indiscrezioni e poi la successiva conferma della fine della storia:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG