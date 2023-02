Scintille al GF Vip tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni. Volano parole grosse tra le due concorrenti che non si sono risparmiate.

Non è la prima volta che si punzecchiano ma in questo caso sono volate parole grosse. Parliamo di Oriana Marzoli e Martina Nasoni che al GF Vip si sono lasciate andare ad esternazioni decisamente pesanti. Tutta “colpa” di Daniele Dal Moro che, si potrebbe dire, è conteso tra le due…

Caos tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni al GF Vip

Oriana Marzoli

All’interno della casa del GF Vip, come anticipato, sta salendo la tensione, forse anche in vista dell’ultimo periodo prima delle battute finali. Ancora protagoniste Oriana Marzoli e Martina Nasoni che, da subito, hanno mostrato di non sopportarsi.

Le due ragazze discutono quasi per ogni cosa e la scorsa notte le scintille si sono spinte fino a pesanti parole provocatorie…

Le due gieffine, dopo la festa di Carnevale organizzata dal Grande Fratello, si sono scambiate diverse frecciatine che si sono poi trasformate in offese durissime. Il motivo scatenante di questo astio pare essere Daniele Dal Moro che sta vivendo una sorta di flirt con la Marzoli e che nel suo passato vanta una relazione proprio con la Nasoni.

Anche per questo ogni occasione è buona per le due per darsi contro. Nella notte, dopo il solito acceso scambio di battute, la modella venezuelana si è rivolta all’influencer dicendole: “Ma figurati non sei una pu*****, non riusciresti neanche a farlo, figurati”. Dal canto suo, ecco la dura risposta di Martina: “Ok te invece la fai pure troppo e anche fuori di qui”.

Una frase che ha scatenato, come era prevedibile, la reazione di Oriana che non ci ha più visto e ha cominciato a urlare contro la coinquilina dando origine ad un botta e risposta a toni molto elevati.

Di seguito anche il post Twitter di un utente con le scintille nella Casa:

Oriana a Martina : “Ma figurati , non sei una pu**ana , figurati , non potresti farla”

Martina : “ok , te invece la fai pure troppo , anche fuori di qui”

MARTINA FUORI @GrandeFratello Stavolta non ci passeremo sopra , non insabbiate questo scempio. #gfvip #fuorimartina #oriele pic.twitter.com/fsoFXRGkvK — Luka El Niño (@therealking990) February 19, 2023

