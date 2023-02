Allarme sulle condizioni di salute di Pippo Baudo. I telespettatori sono rimasti sorpresi dopo alcune esternazioni di Pippo Balistreri in tv.

Come sta Pippo Baudo? Questa la domanda che in tanti si fanno dopo le recenti parole di Pippo Balistreri, che per oltre 40 anni è stato direttore di palco al Festival di Sanremo. L’uomo, a Italia Sì, programma con Marco Liorni, si è commosso parlando dello storico presentatore.

Le parole e i dubbi su Pippo Baudo

Pippo Baudo

Come detto, Marco Liorni a ‘Italia Sì’ ha ospitato Pippo Balistreri, storico direttore di palco al Festival di Sanremo. L’uomo ha ricordato i momenti più belli vissuti al Teatro Ariston e non potevano mancare parole a proposito di Pippo Baudo con cui ha lavorato in tantissime occasioni proprio per la kermesse musicale.

A destare allarmismo, però, un particolare passaggio nelle sue dichiarazioni. Infatti, l’uomo, emozionato per i ricordi, si è lasciato scappare: “Ho fatto almeno 10 Festival con lui. Sono successe tante cose e anche degli imprevisti. Ricordo ancora quando è salito sul palco cavallo pazzo. Ma di cose ne sono successe. Il momento che ho più nel cuore? Mi emoziono perché lui sta male, credo“. Proprio queste ultime parole, riprese da Biccy e da Libero hanno destato grande preoccupazione.

A cercare di stemperare il clima di “paura” è stato il conduttore Liorni che è subito intervenuto ed ha salutato Baudo: “Mandiamo un grande abbraccio, un abbraccio fortissimo. Lo salutiamo tutti quanti da qui”.

Ora non si sa esattamente se ci siano informazioni che il pubblico non sa sulla salute del noto presentatore, certo è che un po’ di apprensione si è generata.

Di seguito anche un post Twitter su quanto accaduto:

Pippo Balestrieri, storico direttore di palco del Festival di Sanremo, durante l'intervista ad #ItaliaSì si commuove citando Pippo Baudo, dicendo: "sta male…credo" ☹️ — Borraccino (@borraccino_) February 18, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG