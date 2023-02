Novità sul “triangolo” amoroso tra Marco Bellavia, Pamela Prati e Sheila Capriolo. L’uomo è tornato a parlare spiegano le sue ragioni.

Il caso di bullismo al GF Vip, poi quel sentimento o affetto speciale nato con Pamela Prati e, infine, il “tradimento”. Parliamo di Marco Bellavia che a Di Più ha spiegato cosa stia accadendo nella sua vita tra la relazione con la nota soubrette del Bagaglino e quel bacio dato a Sheila Capriolo che ha “rovinato tutto”…

Marco Bellavia: le parole su Pamela Prati e Sheila Capriolo

Marco Bellavia

La situazione nella vita amorosa di Marco Bellavia è chiara, almeno stando alla sua versione. L’affetto con Pamela Prati lo ha stupito e lo ha reso felice. E quel bacio con Sheila Capriolo è stato frutto “dell’inganno”.

Almeno questa la sua versione: “Quello che mi ha fatto è diabolico, senza ritegno, senza educazione. Non avevo alcun interesse a baciarla: è stata lei a spingere le sue labbra sulle mie, rubandomi quel bacio ha rovinato una parte importante della mia vita”, ha detto l’ex volto di Bim Bum Bam.

“Non l’accuso di aver chiamato il fotografo. Anche se mi piacerebbe sapere chi lo ha avvertito della nostra uscita. Però, va detto, lei già nel 2016 aveva cercato di organizzare un servizio fotografico con me”, ha continuato.

Il bacio di cui parla è stato anche il motivo per cui la sua relazione con la Prati si è interrotta. Una storia che Marco vorrebbe recuperare: “Sto rischiando di perdere quella che ritengo essere una delle amicizie amorose più importanti della mia vita. Ho sofferto tanto finora e non credo di meritare anche questo dolore. Farò di tutto per riconquistare il suo amore”.

Staremo a vedere se l’uomo riuscirà nel suo intento e come si comporterà la soubrette.

Di seguito anche un vecchio post Instagram dell’uomo in compagnia della Prati:

