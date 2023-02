Interessanti spunti su Aurora Ramazzotti da parte di papà Eros che ha annunciato un possibile futuro da cantante per la figlia.

Potrebbe esserci la musica nel futuro di Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti sta per diventare mamma e dopo potrebbe prendere la strada del padre. A rivelarlo è stato il diretto interessato nel corso di una bella intervista a Il Messaggero.

Aurora Ramazzotti cantante? Parla papà Eros

Aurora Ramazzotti

Nel corso dell’intervista, Eros ha spiegato diversi aspetti legati alla sua relazione con Michelle Hunziker dalla quale è nata, appunto, Aurora Ramazzotti. E parlando della figlia, già da anni ormai volto dello spettacolo, ha rivelato la sua passione per il canto.

“Lei avrebbe voluto cantare, ma io le ho sempre sconsigliato di farlo”. Il motivo è presto detto: “Sarebbe sempre stata ‘la figlia di’ e avrebbe avuto i riflettori puntati più di quanto non ne abbia oggi, visto che sui social ha più follower di me”, ha spiegato l’artista.

“Mi ha sempre ringraziato per questo, ma adesso che ha fatto altro può anche provarci e fare un disco. Se avesse iniziato cantando, con un papà come me avrebbe avuto problemi”.

Ma in futuro, magari dopo aver dato alla luce il suo primo figlio, e aver fatto diventare papà Eros, nonno, chissà cosa potrà accadere: “Aurora ha in mente di fare tante cose e potrebbe fare anche un album, certo. Io la aiuterò: scrivendo, organizzando, e scegliendo come ho sempre fatto. E canteremo anche insieme”.

Di seguito anche un vecchio post Instagram della ragazza nel quale si esibisce in una performance canora:

Riproduzione riservata © 2023 - DG