Nel corso della giornata mondiale contro il cancro, il messaggio importante di Emma Marrone con tanto di scatti inediti della sua bsttaglia.

Ha raccontato in passato quella che è stata la sua battaglia contro un tumore, adesso Emma Marrone, in occasione della giornata mondiale contro il cancro, si è resa protagonista di un importante messaggio a chi la segue con tanto di scatti inediti relativi al suo periodo di battaglia, presumibilmente della fasi appena successive ad uno degli interventi ai quali si era sottoposta.

Emma Marrone, la lotta contro il tumore

Nel corso della giornata mondiale contro il cancro, Emma Marrone ha voluto condividere alcuni pensieri relativamente alla personalissima battaglia contro il tumore vissuta e della quale, anche in passato, aveva ampiamente parlato.

Emma Marrone – www.donnaglamour.it

Nello specifico, i fan della famosa e amata cantante, ricorderanno una recente intervista a Vanity Fair, durante la quale la Marrone aveva espressamente detto: “Se ora sto bene? Sì, anche se devo fare i controlli ogni anno”.

Al netto di questa situazione, la verità della cantante era stata un’altra: “Quando potrò dirmi guarita? Mai. Ho avuto un cancro recidivo. Vivrò per sempre con la spada di Damocle sulla testa”.

Le foto mai postate e il messaggio

Adesso, come anticipato, in occasione della giornata mondiale contro il cancro, Emma ha scelto di pubblicare alcuni scatti inediti mai mostrati in precedenza dove spicca uno nel quale la si vede, forse dopo l’intervento alle ovaie, con una mutanda molto comoda, tipica del post operatorio.

In allegato all’immagine, anche una clip e un messaggio: “Un grande abbraccio a chi sta combattendo contro i mostri. Parlare aiuta. Fate prevenzione. Fate i controlli sempre. Non mollate mai. Anche se è tosta. Incredibilmente tosta. Qualche anno fa ero messa così. Ho combattuto. Ho vinto. Vi auguro tanta forza e coraggio”, le sue parole con tanto di emoticon un cuore.