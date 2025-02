Luca Telese racconta l’incidente durante un’assemblea a Roma con il leader delle occupazioni: l’aggressione.

Il giornalista Luca Telese ha passato dei momenti di grande tensione nella mattina di sabato 1° febbraio. Telese ha vissuto un’esperienza che ha sorpreso non solo lui, ma anche gli altri partecipanti all’assemblea di quartiere. Il noto giornalista e volto tv è stato coinvolto in un alterco con Andrea “Tarzan” Alzetta, uno dei leader delle occupazioni romane. L’incidente, pur senza pugni effettivi, ha scatenato uno scontro che ha lasciato i presenti di stucco.

L’incontro tra Luca Telese e Andrea Alzetta

Luca Telese si trovava a partecipare a un’assemblea pubblica organizzata da un comitato di sinistra radicale, che aveva come tema la riqualificazione della zona.

Durante l’incontro, Telese ha preso la parola per esprimere il suo parere riguardo alla situazione della zona. Il giornalista ha parlato della difficile condizione di piazza Vittorio e della necessità di una maggiore protezione. Le sue parole, incentrate sulla sicurezza, hanno suscitato una reazione tra i partecipanti, inclusi alcuni dei leader delle occupazioni, tra cui Andrea Alzetta.

Qui il post pubblicato dal giornalista su X.

Comunicazione per i naviganti: il mio zigomo – malgrado quello che si legge – é perfettamente integro, al suo posto. Purtroppo anche gli spacciatori (vedi foto) sono di nuovo al loro posto. Domani scriverò su Il Centro un lungo articolo per spiegare che il problema non è il pugno… pic.twitter.com/E64QAxdHfA — Luca Telese (@lucatelese) February 2, 2025

Le parole di Telese hanno scatenato un applauso da parte di alcuni residenti, ma anche il malcontento da parte di altri. In particolare, Alzetta ha reagito lanciando accuse di fascismo contro il giornalista. “Su piazza Vittorio è scoppiato l’applauso, mi davano ragione e forse quello ha dato fastidio. Mi hanno dato del fascista e sono partiti alla carica al grido di ‘via ringhiere e cancelli da tutta Roma!” ha raccontato al Corriere della Sera.

Luca Telese non sporge denuncia

La situazione è poi degenerata quando, secondo Telese, Alzetta ha tentato di colpirlo. Fortunatamente, i pugni sono andati a vuoto, e l’incidente si è concluso con una stretta di mano tra i due.

Nonostante l’aggressione verbale e i tentativi di violenza fisica, Luca Telese ha scelto di non sporgere denuncia. Il giornalista ha spiegato che non c’è stato un vero e proprio contatto fisico, e ha deciso di considerare l’episodio come un malinteso, ponendo fine al confronto con una stretta di mano.