Una pausa dalla musica per sé ma anche tanta consapevolezza: Emma Marrone si racconta tra lavoro e la malattia.

Lunga e interessante intervista a Vanity Fair per Emma Marrone che ha ripercorso alcune tappe della sua vita ma anche, e soprattutto, del suo privato. Sofferenze in famiglia e pure alcuni passaggi delicati relativamente alla malattia che l’ha vista vincere per ben due volte ma che la costringe a grande attenzione da qui al futuro.

Emma Marrone, la malattia: “Non potrò mai dirmi guarita”

Nel corso dell’intervista a Vanity Fair, Emma Marrone ha raccontato molti aspetti delicati della sua vita privata. La cantante ha avuto una diagnosi di cancro all’utero a 20 anni, due recidive, l’ultima nel 2019, e l’asportazione delle ovaie. Poi, nel 2023, la perdita del papà Rosario.

“Tutti possiamo risollevarci dai momenti brutti. Certo, ci vogliono gli appoggi giusti”, ha detto la donna.

Emma Marrone

E sulla sua malattia: “Se ora sto bene? Sì, anche se devo fare i controlli ogni anno”. La verità però è una: “Quando potrò dirmi guarita? Mai. Ho avuto un cancro recidivo. Vivrò per sempre con la spada di Damocle sulla testa”.

La famiglia nei momenti di difficoltà

A Vanity Fair, la Marrone ha aggiunto a chi si è appoggiata nei momenti difficili. Anzi, che il segreto per affrontare tutto sta proprio nello scegliere le persone giuste a cui affidarsi: “A chi mi sono appoggiata io? A mia mamma Maria, e a mio fratello Francesco. Papà è mancato che stavo scrivendo un album. Ho mollato tutto e sono tornata in Puglia. Sono rimasta quattro mesi. Mi sono stretta a loro. Abbiamo parlato e siamo stati in silenzio. La disperazione di mia madre e le sue urla non le dimenticherò mai. Io invece all’inizio non riuscivo a piangere”.

Capitolo amore

“Da quanto non ho un compagno? Da tanto, purtroppo“, ha dichiarato Emma. “Come mai? Se lo chiedono soprattutto i miei amici maschi, che vengono a cena a casa mia e mi trovano in pigiama a spadellare per tutti. Mi guardano e mi dicono: ‘Come fai a non avere un fidanzato tu che sei la donna perfetta? Sei forte, indipendente, intelligente, non rompi. Sei una figa!'”, ha raccontato la cantante con tono scherzoso.

“Non so se mi manchi l’amore, che comunque ricevo in molte altre forme, o piuttosto il friccico del ‘chissà se mi scrive, chissà se lo vedo’. Detto questo, che mi venga a cercare lui! Sono fiduciosa: prima o poi qualcuno arriverà”, ha proseguito.