Tony Effe “scommette” su Gaia a Sanremo 2025: arriva la replica

Primi siparietti in vista di Sanremo 2025: protagonisti in queste ore Tony Effe e Gaia che saranno sul palco dell’ariston a Febbraio.

Sono stati i protagonisti dell’estate appena passata con la loro hit ‘Sesso e Samba’. Adesso Tony Effe e Gaia tornano a far parlare di loro in vista di Sanremo 2025. Entrambi gli artisti, infatti, saranno in gara alla kermesse musicale che sarà condotta da Carlo Conti e il rapper ha deciso di “scommettere” sul trionfo della collega…

Sanremo 2025: Tony Effe scommette su Gaia

Solamente pochi giorni fa, Carlo Conti ha svelato la lista dei big che saranno in gara al prossimo Festival di Sanremo 2025. Tra questi ci sono anche Tony Effe e Gaia che dopo essere stati protagonisti questa estate con la canzone ‘Sesso e Samba’, si sfideranno partecipando singolarmente.

Gaia Gozzi

Proprio i due artisti sono stati simpaticamente protagonisti di un siparietto andato in scena in queste ore. Effe, in particolare, con il suo ultimo brano pubblicato dal titolo ‘Pezzi da 100’, ha ammesso di voler “scommettere” sulla vittoria del Festival della sua amica.

In una passaggio della canzone, infatti, Tony dice apertamente: “Vado all’Ariston, faccio felice mamma… Metto 50k sulla vittoria di Gaia“.

La risposta di Gaia

La “scommessa” di Tony ha sicuramente stupito e ha fatto contenta anche la diretta interessata. Proprio la Gozzi, infatti, tramite una storia su Instagram ha deciso di riproporre il brano di Effe con tanto di passaggio ad hoc sul suo conto e rispondere: “Tocchiamo ferro cuò“.

Insomma, tra i due sembra esserci grande complicità e rispetto a livello artistico. Non resta che attendere il Festival di febbraio per capire in che modo entrambi vorranno stupire il pubblico e giocarsi le loro chance di successo. Questa volta Gaia e Tony, però, saranno davvero uno contro l’altro a battagliare a colpi di musica…