“Mariotto fuori da Ballando”: chi arriva al suo posto in giuria

Se Guillermo Mariotto dovesse andare via da Ballando con le Stelle pronta la rivoluzione in giuria. Ecco chi andrebbe al suo posto.

Il caso legato all’addio di Guillermo Mariotto da Ballando con le Stelle continua a far parlare. Non è dato sapere esattamente cosa accadrà nelle prossime puntate ma le ultime voci parlando di una possibile partenza definitiva del giudice dal programma. Al suo posto potrebbe già essere stato scelto il sostituto.

Mariotto via da Ballando?

La fuga durante la diretta della recente puntata di Ballando con le Stelle di Guillermo Mariotto continua a far parlare. Anzi. Al netto dell’incognita sul suo ritorno, le voci di un possibile addio definitivo sembrano avere ormai preso il sopravvento compresa quella relativa a chi potrebbe prendere il suo posto in giuria…

Ballando Con Le Stelle

Stando a quanto si apprende da TvBlog, “ci sarebbe comunque la volontà della Rai di espellere Mariotto per tutta una serie di motivi che andrebbero oltre il singolo episodio di cui sopra. Una serie di gocce che avrebbero fatto traboccare il vaso, dovute al comportamento del celebre stilista, su cui Milly chiuderebbe volentieri un occhio, ma la Rai evidentemente no”.

Il sostituto in giuria

In questo senso sarebbe stato scelto il suo sostituto, per lo meno per le restanti puntate dell’edizione in corso. Cosa potrebbe accadere quindi a partire da sabato prossimo? Sembra TvBlog ha fatto sapere: “Una giuria a quattro per le ultime 2 puntate, con l’eventuale inserimento di Alberto Matano e a seguire undici mesi di voci ed indiscrezioni su chi prenderà il posto di Mariotto nell’edizione autunno 2025 di Ballando con le stelle”.

Potrebbe essere quindi Alberto Matano l’uomo giusto per prendere il posto di Mariotto, almeno momentaneamente a Ballando. Staremo a vedere se ci saranno indicazioni in questo senso o in un altro da parte dei diretti interessati.