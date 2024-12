“Corona? Denunciato. Se torna in galera…”: Zoe Cristofoli sbotta

Durissimo botta e risposta a distanza tra Zoe Cristofoli e Fabrizio Corona che è tornato a parlare della donna e di Theo Hernandez.

Animi decisamente accesi tra Fabrizio Corona e la coppia Zoe Cristofoli-Theo Hernandez. L’ex re dei paparazzi aveva mostrato un video nel quale si vedrebbe il calciatore dare dei colpi ad una donna. Allo stesso tempo, sempre Corona aveva parlato di presunte corna da parte del terzino francese alla sua dolce metà. Adesso, la donna ha sbottato affermando di aver denunciato il fotografo.

Zoe Cristofoli ha denunciato Fabrizio Corona

Come spesso capita, Fabrizio Corona negli ultimi giorni si era reso protagonista di alcuni scoop che hanno riguardato Theo Hernandez e la compagna Zoe Cristofoli che, per altro, è sua ex. In particolare, l’ex re dei paparazzi aveva accusato il calciatore di tradimento e, cosa ben più grave, di aver colpito in un locale una ragazza.

A tal proposito, la Cristofoli ha risposto via social con alcuni commenti riportati in queste ore anche da Leggo.

Fabrizio Corona

“Invece di pensare a suo figlio, per campare ne prova di ogni. Sembra folle anche il dover dare spiegazioni. Cerca attenzioni che nessuno gli dà, se torna in galera non dispiacerà a nessuno“, il commento della modella. Ma anche: “Secondo voi una persona picchiata non denuncia? Non pensate che possa trattarsi di un altro? Siamo in pace con la coscienza, ci hanno già truffato abbastanza”.

E sulle ipotetiche corna: “Io non ho corna, ci pensa l’avvocato a queste cose. Noi non sprechiamo tempo con nullità che usano il nostro nome per far funzionare notizie false”, ha detto Zoe rispondendo anche di aver provveduto a denunciare Corona.

La replica di Corona

Proprio a proposito della denuncia ai suoi danni, Fabrizio Corona ha ulteriormente replicato: “Denuncia pure, poi ti controdenuncio. Ho prove e testimoni. Io non faccio il leccapiedi dei famosi. In 30 anni non hai capito nulla, hai fatto la fine che volevi”.

Insomma, staremo a vedere come andrà a concludersi la vicenda.