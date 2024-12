La figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback si è laureata: il video bellissimo

Momento di grande gioia in casa di Daniele Bossari e Filippa Lagerback: la figlia Stella si è laureata. Il video social emozionante.

Grandi emozioni e grandi traguardi a casa di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. La loro Stella, infatti, si è laureata. A rendere noto il lieto evento sono stati appunto i due volti del piccolo schermo che, con grande orgoglio, hanno condiviso alcuni dei momenti trascorsi insieme alla loro figlia subito dopo il traguardo raggiunto.

La figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback si è laureata

Una gioia gigantesca per mamma Filippa Lagerback e papà Daniele Bossari: la loro figlia Stella si è laureata. Sui social, ecco le foto e un video dei momenti trascorsi subito dopo il raggiungimento del traguardo.

I due volti televisivi hanno voluto condividere con i loro fan questa giornata speciale vissuta in famiglia con tanto di siparietti simpatici andati in scena tra la neolaureata e papà Daniele.

Proprio Bossari, infatti, in alcuni momenti del filmato pubblicato su Instagram, ha preso in braccio la ragazza consentendole di prendere un nastro con il suo nome fatto di proposito per l’occasione. “Momenti di gioia”, hanno scritto i genitori a correndo del contenuto sulla figlia.

Le reazioni alla laurea

Dopo il traguardo raggiunto, è stata la stessa Stella a raccontare, brevemente, le sue emozioni. “È successo questo”, si legge nella didascalia di un post condiviso dalla ragazza che ha raccontato una delle giornate più belle della sua vita.

Tra gli scatti è stato anche possibile capire in cosa si sia laureata la giovane. Stella, infatti, ha portato una tesi dal titolo “Più vero del vero: fiabe, neorealismo e cinema del reale” che le ha permesso di conseguire la laurea presso la Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano.

“Bravissima, complimenti”, si legge nella maggior parte dei commenti al suo post.