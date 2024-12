Antonella Clerici, vacanza d’amore con Vittorio Garrone: tutte le foto

Vacanza di coppia ma per un motivo speciale: Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono partiti insieme per un paio di giorni di relax.

Antonella Clerici, tra le conduttrici più amate della televisione italiana, ha deciso di festeggiare il suo compleanno in un modo speciale e romantico. In compagnia del suo compagno Vittorio Garrone, la donna è partita per una breve vacanza in Alsazia, una regione francese nota per il suo fascino fiabesco, soprattutto durante il periodo natalizio.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone innamoratissimi

Come è stato possibile vedere dai social, Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono partiti per una breve vacanza in occasione del recente compleanno appena trascorso della conduttrice.

I due hanno scelto come destinazione l’Alsazia per immergersi nella magica atmosfera dei celebri mercatini di Natale, che ogni anno attirano visitatori da tutto il mondo.

Vittorio Garrone e Antonella Clerici

Passeggiando tra le pittoresche stradine di città, la coppia si è lasciata incantare dalle luci scintillanti, dalle decorazioni tradizionali e dai profumi che caratterizzano appunto questi mercatini.

La Clerici ha scelto di rendere i suoi fan partecipi di questa vacanza e ha taggato Garrone in alcuni contenuti social scrivendo: “La nostra fuga per il mio compleanno tra i mercatini di Natale in Alsazia”.

I luoghi visitati

Dando uno sguardo più attento alle stories della Clerici è stato possibile ricostruire alcuni dei posti da lei visitati. La conduttrice ha scelto di visitare Kaysersberg, un comune di 2773 abitanti situato nel dipartimento dell’Alto Reno nella regione del Grand Est, e il vicino Riquewihr, 1273 abitanti.

La scelta dell’Alsazia come meta per il compleanno è sicuramente in linea con quello che da sempre sono i gusti della Clerici e di Garrone. Il loro amore per i viaggi e le esperienze autentiche è stato ancora una volta confermato.

Insomma, per la presentatrice è stato un compleanno speciale, reso ancora più indimenticabile dalla suggestiva cornice dell’Alsazia, che ha regalato ai due innamorati ricordi preziosi e momenti di pura serenità.