Tina Cipollari: “Non sono trash. Il mestiere dell’opinionista l’ho inventato io”

Ospite di Belve con Francesca Fagnani, Tina Cipollari ha parlato di diversi argomenti legati al suo ruolo da opinionista e non solo.

Da Canale 5 e da Uomini e Donne alla Rai è un attimo… Tina Cipollari è tra i protagonisti di Belve nella puntata di martedì 10 dicembre 2024. Ospite di Francesca Fagnani, la nota opinionista del dating show Mediaset ha parlato del suo mestiere ma anche di come non esistano sue eredi. Non sono mancati anche retroscena legati alle vecchie voci di un possibile addio…

Tina Cipollari a Belve: il mestiere da opinionista

Diretta e sincera come sempre, Tina Cipollari ha dato ancora saggio della sua simpatia e non solo nel corso dell’intervista a Belve con Francesca Fagnani che va in onda martedì 10 dicembre 2024.

La nota opinionista di Uomini e Donne ha parlato proprio del suo ruolo nel dating show e in generale di tale mestiere che sarebbe stato “inventato” da lei.

Rispondendo a chi l’ha accusata di essere trash, la Cipollari ha replicato subito: “Non mi sento trash sono popolana, popolare: appartengo al popolo”.

E sul suo ruolo di opinionista: “L’ho inventato io (il mestiere ndr). Guardando gli altri opinionisti mi viene da ridere, dicono tutti cose scontate”.

In questo senso la donna ha detto ancora: “La mia erede? Non ci può essere, neanche se mi clonano”, la risposta che ha portato la Fagnani a sorridere durante l’intervista a Belve.

Il retroscena su Pier Silvio Berlusconi

Durante il faccia a faccia, la Cipollari ha risposto anche ad alcune voci che la volevano fuori da Uomini e Donne per volere di Pier Silvio Berlusconi anche considerando un vecchio messaggio che proprio l’opinionista aveva pubblicato via social facendo riferimento all’Ad di Mediaset.

“Un saluto un po’ frainteso, fu visto come una sfida”, ha detto la brava Tina. “Era invece solo un caro saluto a Piersilvio”. E ancora: “Se so cosa pensano di me? (I vertici di Mediaset ndr). Penso bene, sennò non sarei lì da 24 anni”.