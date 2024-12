Il conduttore Carlo Conti svela i protagonisti di Sanremo 2025: ecco tutti i nomi dei Big e le novità del Festival più atteso d’Italia.

Oggi, domenica 1 dicembre 2024, durante l’edizione delle 13:30 del TG1, Carlo Conti ha finalmente rivelato i nomi dei Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025.

La kermesse, giunta alla sua 75esima edizione, dopo l’addio di Amadeus e il ritorno del noto conduttore si terrà al Teatro Ariston dall’11 al 15 febbraio 2025.

Sanremo 2025, Carlo Conti annuncia i Big in gara: i nomi

Ecco l’elenco completo degli artisti, annunciati dal conduttore Carlo Conti, che prenderanno parte alla 75esima edizione del Festival di Sanremo:

Achille Lauro

Gaia

Coma_Cose

Francesco Gabbani

Willie Peyote

Noemi

Rkomi

Modà

Rose Villain

Brunori Sas

Irama

Clara

Massimo Ranieri

Emis Killa

Sarah Toscano

Fedez

Simone Cristicchi

Joan Thiele

The Kolors

Bresh

Marcella Bella

Tony Effe

Elodie

Olly

Francesca Michielin

Lucio Corsi

Shablo feat Guè. Joshua. Tormento

Serena Brancale

Rocco Hunt

Giorgia

Le novità del Festival di Sanremo 2025

Dopo il grande successo di Amadeus, il ritorno di Carlo Conti si annuncia pieno di importanti novità per il Festival di Sanremo 2025.

Una delle principali è la serata delle cover. Il conduttore – in una recente intervista riportata da Adnkronos.com – ha rivelato che i concorrenti potranno esibirsi in duetti (anche tra loro), portando: “Una sola canzone“.

“Era importante far capire al pubblico e alla giuria di votare sulla canzone e non sull’exploit delle cover“, ha spiegato, sottolineando che i voti di quella serata non influiranno sulla competizione principale.

Un’altra modifica riguarda il regolamento del Festival: per la finale, i voti accumulati nelle serate precedenti non saranno azzerati, ma andranno a sommarsi per determinare il vincitore.

“Si sommeranno sempre – ha chiarito il conduttore – il voto non verrà azzerato per i finalisti ma andrà ad aumentare i voti che quei cantanti avevano già“.

Il direttore artistico, infine, ha già confermato di non “temere” il paragone con i successi delle passate edizioni: “Prendo in mano un Festival in salute strepitosa per il lavoro fatto da Amadeus. Non ho paura e non guardo mai i confronti. Se il confronto è con lo share non mi interessa. Poi quest’anno si partirà da zero, lo share cambia da gennaio così come i dischi d’oro e di platino e non si potrà scrivere ‘questo batte quello’, sono cose assurde, superate“.